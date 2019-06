Stastfest Ludwigshafen

Ludwigshafen am Rhein : Innenstadt |

Auch dieses Jahr locken wieder Stars aus den oberen Chart-Rängen auf das 27. Ludwigshafener Stadtfest. Als Top-Künstler auf der BASF-Bühne nennt Stadtfest-Veranstalter LUKOM Ludwigshafener Kongress- und Marketing Gesellschaft mbH zum einen, Stefanie Heinzmann für den Freitagabend sowie die europaweit erfolgreiche finnische Band Sunrise Avenue und die seit Jahren bekannte Band Juli für den Samstagabend.

Dem Stadtfestwochenende vom 28. bis 30. Juni geht nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr erneut bereits ein Voreröffnungsabend am 27. Juni auf dem Berliner Platz voraus. Das Wochenende hinweg ist für Jeden was dabei. Ob Popsternchen, Rocker oder Fan von House-Beats, auch dieses Jahr zieht Ludwigshafen Jung und Alt in die City.

Sunrise Avenue bahnt sich seit ihrem 2006 erschienenen Debüt-Album „On the Way to Wonderland“ ihren Weg von Finnland durch die ganze Welt. Eines ihrer bekanntesten Lieder ist bis heute ihre 2012 erschienene Single „Hollywood Hills“. Seit dem veröffentlicht die vierköpfige Band ein erfolgreiches Album nach dem anderen. Der Frontmann Samu Haber ist schon seit einigen Jahren Coach bei der Fernsehsendung „The Voice of Germany“. Ihr aktuelles Album „Heartbreak century“ hat international zum Teil gleich doppelten Gold-Status erzielt.

In die Reihe der Popacts reiht sich auch Sängerin Stefanie Heinzmann ein, die mit ihrem Song „build a house“ im vergangenen Jahr häufig in den Charts zu finden war. Die 30jährige Sängerin ist aus den Radios gar nicht mehr wegzudenken. Die erste Bekanntheit erlangte sie 2007 durch ein Projekt in Stefan Raabs Show TV total. 2009 hat sie den Echo für die Beste Künstlerin National im Bereich Rock/Pop gewonnen.

In Deutschland sehr bekannt ist auch die seit 2001 aktive Pop-Rock-Band Juli, ihr großer Hit „perfekte Welle“ stürmte vor 15 Jahren die Charts .Auch mit weiteren Singles wie unter anderem „Geiles Leben“ erreichte die Band Platz 1 der deutschen Charts. Doch auch ihre neueren Alben sind stets erfolgreich.

Auch regionale Gruppen bekommen die Chance auf einen großen Auftritt auf einer der drei Bühnen welche während dem Stadtfest in Ludwigshafen zu finden sind.

Neben zahlreichen musikalischen Auftritten hat das Stadtfest aber auch viele nicht musikalische Attraktionen zu bieten. Denn auch dieses Jahr findet wieder der bekannte Stadtlauf, welcher für alle Altersklassen am Samstagnachmittag stattfindet. Wie jedes Jahr organisiert auch dieses Jahr die BASF den Stadtlauf für Einsteiger und erfahrene Läufer.

Und natürlich werden auch die Kleinsten in Ludwigshafen nicht vergessen. Alle kleine Helden die schon immer einmal als Indianer in der Prärie umher jagen wollten, sollten das Kinderfest am Sonntag nicht verpassen, denn dort haben sie die Möglichkeit unter anderem mit Pfeil und Bogen zu schießen. Aber auch die Gestaltung von Traumfängern, das Herstellen von Lederarmbändern und das Entschlüsseln von Tierspuren steht auf dem Programm. Unter dem Motto Indianer-SpektakuLUm dürfen sich die Kinder von 12-17 Uhr auf der Hüpfburg, beim Basteln und Spielen austoben.