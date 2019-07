Internetcafé für Jugendliche: Märkisches Kinderdorf e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Ludwigsfelde : Märkisches Kinderdorf e.V. |

Das Märkische Kinderdorf erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung seiner Schützlinge eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Trägerverein setzt sich seit November 2018 für die Errichtung eines Internetcafés für die Kinder und Jugendlichen ein.





Seit über 28 Jahren bietet der Verein in Not geratenen Kindern und Jugendlichen ein Zuhause auf Zeit. Aufgrund von Belastungssituationen oder anderen schwierigen Lebensverhältnissen können die Heranwachsenden vorübergehend nicht bei ihren Eltern leben, sodass sie im Kinderdorf von professionellen Teams betreut und unterstützt werden. Im Fokus steht aber nicht nur eine kinderfreundliche Unterbringung, sondern auch die individuelle Förderung eines jeden Kindes. Um die aktiven Freizeitmöglichkeiten der betroffenen Kinder noch vielfältiger zu gestalten, wurde im vergangenen Jahr das Projekt „Internetcafé“ ins Leben gerufen. Das Café wird sich in der Begegnungsstätte „Die Höhle“ befinden, welche aktuell auf dem Gelände des Kinderdorfes gebaut und mit Computertechnik ausgestattet wird. Ziel ist die Eröffnung im August im Rahmen des jährlichen Sommerfestes.„Das Internetcafé bietet den Kindern und Jugendlichen nicht nur ein zusätzliches Freizeitangebot, sondern auch eine nützliche Unterstützung bei ihren Schulrecherchen. Zur Förderung der Selbständigkeit und der persönlichen Stärken werden die Kids in die Ausstattung, Organisation und Verwaltung des Cafés mit einbezogen“, betonte Iris Wassermann, Leiterin des Märkischen Kinderdorfes. Die Förderung soll vor allem für die technische Ausstattung des Internetcafés aufgewendet werden.Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Vereins Märkisches Kinderdorf e.V.: „Die Unterstützung des Vereins verhilft den Kindern und Jugendlichen langfristig zu verbesserten Zukunftschancen“, sagte Heiko Rudnick, Botschafter der Town & Country Stiftung.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de__________________________________Anger 55/5699084 ErfurtMedien-Ansprechpartnerin:Tower PRHuong Tran Thi ThuTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com