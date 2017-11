Der Waldsportpfad von Lorsch

Lorsch : Waldsportpfad |

Am Rand von Lorsch befindet sich in der Nähe vom Stadion der Waldsportpfad Birkengarten. Eine Besonderheit dieses Trimmpfades ist die ungewöhnliche Beschilderung.

Der Trimmpfad liegt in einem Waldstück zwischen der Autobahn A67 und dem Stadtrand. In der Nähe des Stadions findet sich eine Infotafel, auf der sich eine Übersicht über die Übungsstationen befindet. Diese bestehen aus einem runden Schild und teilweise einem für die Übung benötigten Gerät. Die Schilder sind rund, und auf ihnen befinden sich die Stationssnummer, die Bezeichnung der Übung und eine Figur, die die Übungen zeigt. Die Figur hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem DOSB-Maskottchen Trimmy, wirkt aber wie handgemalt und nicht von einem professionellen Zeichner erstellt.Bei den Stationen 4 und 9 wurden die Zeichnungen neu erstellt - möglicherweise wurden die Schilder getauscht oder komplett übermalt. Bei Station 4 wurde die Figur wohl mit einem Zeichenprogramm aus einfachen geometrischen Formen zusammengesetzt und wirkt wie eine technische Zeichnung. Die Figur auf Schild 9 wirkt zwar handgezeichnet, aber mit feineren Linien und etwas anderer Form.Die Geräte am Trimmpfad sind meist aus Holz oder ähnlich aussehendem Recycling-Kunststoff.Über den Trimmpfad führen zudem noch Strecken zum Laufen und für Nordic Walking. Daher findet man am Trimmpfad auch verschiedene Informationstafeln zur Technik beim Laufen. Zum Nordic Walking Techniktrail gehört weiterhin auch eine große Übersichtstafel am Zaun des Stadiongeländes.Ungünstig an der Lage des Trimmpfads ist die nahegelegene Autobahn. Im Bereich der Stationen 9 bis 12 hat man einen direkten Blick auf eine Autobahnraststätte mit zahlreichen abgestellten LKW, da der schmale Waldstreifen zwischen Trimmpfad und Raststätte momentan sehr lückig ist.Ein Problem für den Trimmpfad würde sich ergeben, wenn die geplante ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim auf der Trassenvariante A67-Ost gebaut würde. Dann verliefe die Bahnstrecke zwischen Autobahn und Stadtgebiet und damit auch über den Trimmpfad.Die folgenden Bilder vom Trimmpfad entstanden am 6. Mai 2017.