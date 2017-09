Früher in den Ruhestand 16.9.2017

Ein Renteneintritt mit 63 Jahren ist für viele Arbeitnehmer ein Traum. Es gibt durchaus Möglichkeiten, den Ruhestand schon vor dem 67. Lebensjahr zu erreichen. Wir sagen Ihnen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Abstrichen Sie die gesetzliche Rente mit 63 in Anspruch nehmen können.Die "normale" Rente: Die RegelaltersrenteFrüher konnte man die Regelaltersrente bereits im Alter von 65 Jahren erhalten. Seit 2012 wird die Regelaltersgrenze schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben. Wenn Sie beispielsweise im laufenden Jahr 2017 65 Jahre alt werden, also zum Jahrgang 1952 gehören, müssen Sie warten, bis Sie 65 Jahre und sechs Monate alt sind, um die Regelaltersrente erhalten zu können (s. Tabelle). Menschen des Jahrgangs 1947 waren die ersten, die für die Regelaltersgrenze länger warten mussten als bis 65.ALTERSVORSORGE: DIESE MÖGLICHKEITEN HABEN SIEDiese Möglichkeiten der Altersvorsorge haben Sie. (Quelle: imago) Es ist unsicher, wie viel Rente Sie später ausbezahlt bekommen. (Quelle: imago)Das Rentenniveau sinkt. (Quelle: imago) Eine Möglichkeit der zusätzlichen Altersvorsorge: Die Betriebsrente. (Quelle: Thinkstock by Getty-Images)Staatlich gefördert: Die Betriebsrente. (Quelle: imago) Riester- und Rürup-Rente. (Quelle: imago) Die private Altersvorsorge. (Quelle: imago) Fondsgebundene Rentensparpläne sind eine beliebte Anlageform neben der gesetzlichen Rentenversicherung. (Quelle: imago) Immobilien können im Rentenalter von Vorteil sein. (Quelle: imago)Foto-Serie mit 10 BildernAuch in den nächsten Jahren steigt diese Altersgrenze für die Regelsaltersrente weiter schrittweise an, bis sie für alle 1964 und später Geborenen bei 67 Jahren liegt. Die Anforderungen für die Regelaltersrente sind die geringsten: Sie müssen dafür nur fünf Jahre Beiträge in die Rentenkasse gezahlt haben.Selbstständige müssen mit einer niedrigen Rente rechnenJe länger Sie Beiträge gezahlt haben und je höher diese waren, umso höher fällt auch die Rente aus. Wer tatsächlich nur fünf Jahre lang Beiträge gezahlt hat, weil er zum Beispiel aufgrund einer selbständigen Tätigkeit nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert war, muss mit einer relativ niedrigen Rente rechnen.Die Rente mit 63: Die BedingungenWer früher in Rente gehen möchte, muss längere Zeit versichert gewesen sein, nämlich mindestens 35 Jahre. Dann haben Sie Anspruch auf die sogenannte Altersrente für langjährig Versicherte. Trotzdem müssen Sie Kürzungen von 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Rentenbeginns in Kauf nehmen. Wer also beispielsweise ein Jahr früher in Rente geht, hat einen Abschlag von 3,6 Prozent. Der Abschlag beträgt insgesamt höchstens 14,4 Prozent. Er gilt für die gesamte Laufzeit der Rente, also bis zu Ihrem Tod. Sie können die Einbußen allerdings mit einer Einmalzahlung ausgleichen.35 Beitragsjahre: Altersrente für langjährig VersicherteBeispiel: Wenn für Sie die Regelaltersgrenze von 67 Jahren gilt, Sie aber mit genau 63 Jahren in den Ruhestand möchten, weil Sie keinen Monat länger warten möchten, erwarten Sie Abschläge von 14,4 Prozent. Bei regulären monatlichen Altersbezügen von 1000 Euro wären das 144 Euro weniger pro Monat und 1728 Euro weniger pro Jahr.DER RENTENSCHÄTZERVilla oder Senioren-WG?Der RentenschätzerSchätzen Sie doch mal Ihre zukünftige monatliche Rente!EuroSchätzenBei einem früheren Renteneintritt müssen Sie also finanzielle Einbußen in Kauf nehmen. Rechnen Sie daher nach, ob und unter welchen Bedingungen Sie sich die Rente mit 63 leisten können.45 Beitragsjahre: Altersrente für besonders langjährig VersicherteFalls Sie früher in Rente gehen möchten, aber keine Abschläge hinnehmen möchten, müssen Sie 45 Jahre in der gesetzlichen Rentenversicherung Beitragszahler gewesen sein, also besonders langjährig in die Rentenkasse eingezahlt haben. Diese Regelung gibt es seit dem sogenannten Rentenpaket und sie kann seit dem 1. Juli 2014 genutzt werden.Aber auch hier steigt das Zugangsalter von 63 schrittweise auf 65 an. Wenn Sie nach 1952 geboren sind, also beispielsweise 1954, können Sie trotz 45 Beitragsjahren nicht mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, sondern erst mit 63 Jahren und 4 Monaten. Wenn Sie unter allen Umständen früher in Rente gehen möchten, können Sie natürlich auf die Regelung für 35 Beitragsjahre ausweichen – aber wie beschrieben nur mit Kürzungen.Für die Regelung für besonders langjährig Versicherte sind nicht zwingend 45 Jahre in einem Angestelltenverhältnis notwendig. Für die notwendigen Beitragsjahre rechnet der Gesetzgeber auch andere Zeiten an.Welche Zeiten noch für die Beitragsjahre angerechnet werdenDie Erziehung eines Kindes bis zum zehnten LebensjahrDas freiwillige soziale JahrZeiten mit einem Minijob, in dem Beiträge gezahlt wurdenZeiten mit Pflichtbeiträgen aus selbstständiger TätigkeitZeiten des Bezugs von Leistungen bei beruflicher WeiterbildungZeiten der Wehr- oder ZivildienstpflichtZeiten, in denen der Versicherte Angehörige nicht erwerbsmäßig pflegteZeiten, in denen Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosengeld, Leistungen bei Krankheit (zum Beispiel Krankengeld, Verletztengeld) oder Übergangsgeld bezogen wurdenLebensabschnitte, in denen Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld oder Insolvenzgeld flossAuch wer sich freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert hat, kann von der Rente für besonders langjährig Versicherte profitieren, wenn er zusätzlich mindestens 18 Jahre Pflichtbeiträge gezahlt hat und insgesamt auf 45 Versicherungsjahre kommt.Tabelle: Renteneintrittsalter für Rente ohne AbschlägeDer Tabelle unten entnehmen Sie die Berechnung pro Jahrgang: Wurden Sie beispielsweise vor 1953 geboren, erhalten Sie die Altersrente ohne Abschläge ab 63 Jahren. Wurden Sie zwischen 1953 und 1963 geboren, wird die Altersgrenze schrittweise angehoben – beim Jahrgang 1964 liegt die Altersgrenze bei 65 Jahren.JahrgangEintrittsalter für "Rente 63" ohne AbschlagEintrittsalter für Regelaltersrente Erreichen der Regelaltersgrenze1951 63 Jahre 65 Jahre und 5 Monate 06.2016 bis 05.20171952 63 Jahre 65 Jahre und 6 Monate 07.2017 bis 06.20181953 63 Jahre und 2 Monate 65 Jahre und 7 Monate 08.2018 bis 07.20191954 63 Jahre und 4 Monate 65 Jahre und 8 Monate 09.2019 bis 08.20201955 63 Jahre und 6 Monate 65 Jahre und 9 Monate 10.2020 bis 09.20211956 63 Jahre und 8 Monate 65 Jahre und 10 Monate 11.2021 bis 10.20221957 63 Jahre und 10 Monate 65 Jahre und 11 Monate 12.2022 bis 11.20231958 64 Jahre 66 Jahre 01.2024 bis 12.20241959 64 Jahre und 2 Monate 66 Jahre und 2 Monate 03.2025 bis 02.20261960 64 Jahre und 4 Monate 66 Jahre und 4 Monate 05.2026 bis 04.20271961 64 Jahre und 6 Monate 66 Jahre und 6 Monate 07.2027 bis 06.20281962 64 Jahre und 8 Monate 66 Jahre und 8 Monate 09.2028 bis 08.20291963 64 Jahre und 10 Monate 66 Jahre und 10 Monate 11.2029 bis 10.20301964 und jünger 65 Jahre 67 Jahre 01.2031 bis 12.2031Beispiel: Sie sind Jahrgang 1955 und haben 45 Beitragsjahre gesammelt. Sie können somit im Alter von 63 Jahren und sechs Monaten ohne Abschlag in Rente gehen. Möchten Sie aber unbedingt bereits mit 63 Jahren in Rente gehen, erwartet Sie dann allerdings ein Abschlag von 9,9 Prozent. Dieser ergibt sich aus der Differenz des Eintrittsalters für die Regelaltersgrenze und des Zugangsalters für die Rente ab 63. Das sind in diesem Fall 33 Monate. Bei einer Netto-Rente von 1000 Euro bekommen Sie monatlich dann nur rund 901 Euro.Altersrente nach ArbeitslosigkeitWenn Sie in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn Arbeitslosengeld erhalten haben, wird dies nur angerechnet, wenn die Arbeitslosigkeit Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers ist. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld II zählen nicht mit.Rente mit 63 für Menschen mit BehinderungFür schwerbehinderte Menschen gelten besondere Regeln, da ihre gesundheitliche Situation eine Beschäftigung bis zur Regelaltersgrenze selten zulässt. Für ältere schwerbehinderte Menschen gibt es die Möglichkeit, bereits früher in Rente zu gehen. Schwerbehinderte, die vor 1952 geboren sind, konnten mit Vollendung des 63. Lebensjahres ohne Abzüge eine Altersrente beziehen.Die Altersgrenze wird stufenweise von 63 auf 65 Jahre angehoben – beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1952. Diese Menschen müssen bei Rentenbeginn mindestens 35 Versicherungsjahre vorweisen und eine vom Versorgungsamt anerkannte Schwerbehinderung von mindestens fünfzig Prozent haben.Wo können Sie einen Antrag stellen?Um in Rente gehen zu können, müssen Sie diese beantragen. Der Antrag sollte etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn gestellt werden. Für einen reibungslosen Übergang vom Berufsleben in die Rente sollte das Versicherungskonto bei der Rentenversicherung zu diesem Zeitpunkt bereits geklärt sein. Sollten in Ihrem Versicherungsverlauf noch Lücken enthalten sein, können Sie hierzu aber auch im Rentenantrag noch Stellung nehmen.Ein Rentenantrag kann zurückgenommen werden, solange über die beantragte Rente noch kein Rentenbescheid erteilt worden ist beziehungsweise solange dieser noch nicht bindend ist. Bindend ist ein Rentenbescheid dann, wenn er – zum Beispiel wegen Ablauf der Widerspruchsfrist – nicht mehr angefochten werden kann.Quelle: http://www.t-online.de/finanzen/altersvorsorge/id_...