Bitte unterschreiben - Monsantos Supergift verbieten 4.10.2017

Monsanto hat gerade damit gedroht, Regierungsbeamte zu verklagen, wenn sie das Supergift verbieten! Stellen wir sicher, dass die Gesetzgeber sich gegen diese Einschüchterungsversuche wehren. Jetzt mitmachen -- Avaaz übergibt die Petition direkt vor der AbstimmungUnterzeichnenMonsanto verkauft ein Supergift, das durch die Luft fliegt und Pflanzen tötet, mit denen es in Berührung kommt... außer Monsantos eigenen Gen-Pflanzen. Doch in wenigen Tagen könnte ein US-Bundesstaat es verbieten und damit zum Vorbild für die ganze Welt werden. Wenn eine Million von uns jetzt die Petition unterzeichnen, bringen wir sie in das offizielle Verfahren ein, um das Gift von unseren Feldern und Tellern fernzuhalten! Machen Sie hier mit:UNTERZEICHNENLiebe Freundinnen und Freunde,Monsanto vertreibt ein Supergift, das Pflanzen tötet, mit denen es in Berührung kommt -- außer Monsantos eigenen Gen-Pflanzen. Und dieses Gift weht querbeet auf benachbarte Felder!Doch in ein paar Tagen können wir ihm das Aus erklären.Nachdem 1.000 betroffene Landwirte protestiert haben, könnte ein wichtiger US-Bundesstaat das Gift jetzt verbieten. Und das könnte Einfluss auf die Vorschriften in vielen anderen Ländern haben.Monsanto arbeitet mit Hochdruck dagegen an -- in der Hoffnung, dass dies ein lokales Anliegen bleibt. Doch wenn eine Million von uns jetzt die Petition unterschreiben, bringen wir sie in das offizielle Verfahren ein und zeigen, dass die ganze Welt dieses Gift nicht auf Feldern und Tellern sehen will! Machen Sie mit:Gegen Monsanto aufstehenDass die Landwirte auf die Barrikaden gehen, ist nicht verwunderlich. Dicamba bringt buchstäblich den Tod mit dem Wind und verteilt sich auf ihren Pflanzen, Bäumen, Böden und im Wasser. Die Landwirte müssen eine fürchterliche Entscheidung treffen: Auf Monsantos Gensaat umsteigen oder zuschauen, wie ihre Ernte vernichtet wird.Es ist ein habgieriges, gefährliches Vorhaben, das Monsanto Milliarden einbringen wird und unser Lebensmittelsystem zerstören könnte.Doch wir können es stoppen. 17 US-Bundesstaaten haben Untersuchungen zu Dicamba eingeleitet und wichtige Behörden in Arkansas haben gerade ein Verbot empfohlen -- jetzt muss darüber abgestimmt werden. Von Europa bis Lateinamerika schauen die Regulierungsbehörden dabei genau hin. Wenn eine Million von uns Monsanto in Arkansas die Stirn bieten und ein Verbot durchsetzen, könnten wir dieses tödliche Gift im Keim ersticken.Gegen Monsanto aufstehenWie David gegen Goliath führt die Avaaz-Gemeinschaft seit vielen Jahren diesen Kampf, um zu verhindern, dass korrupte und gefährliche Interessen unser Lebensmittelsystem beherrschen. Und das funktioniert: Letztes Jahr konnten wir dazu beitragen, die Eröffnung einer Gensaatfabrik von Monsanto in Argentinien zu stoppen, und haben die EU davon abgehalten, dem Pestizid Glyphosat eine neue Lizenz zu erteilen. Jetzt geht es in Arkansas weiter -- tragen wir auch dort zum Erfolg bei.Mit Hoffnung und EntschlossenheitDalia, Nick, Danny, Allison, Diego, Camille und der Rest des Avaaz-TeamsQuellen:Ist Monsanto schuld an der US-Pflanzenkrise? (Tagesspiegel)