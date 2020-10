Kleine Holzmanufaktur aus Sachsen-Anhalt stellt nachhaltige Unikat aus Holz her

UnikumHolz werden in Handarbeit Massivholzmöbel und Dekorationsartikel aus Echtholz hergestellt. Dem Gründer, Herrn Tobias Herrfurth-Simon ist es wichtig, etwas Besonderes aus dem Holz zu schaffen, das sich von der großen Masse absetzt. Das Angebot umfasst hierbei unter anderem Wandgarderoben , die aus Baumscheiben der Robinie hergestellt sind. Ihre natürliche Schönheit ist für jeden Gast ein absoluter Blickfang. Das dafür verwendete Holz wird regional bezogen. „Nachhaltigkeit ist für mich sehr wichtig.“ sagt der Gründer und ergänzt: „Die Verwendung von Tropenholz kommt für mich nicht in Frage, eine nachhaltige Waldwirtschaft muss in Zeiten des Klimawandels jedem eine Herzensangelegenheit sein.“. Das Importieren von Hölzern auch aus den europäischen Nachbarländern wird bei UnikumHolz ebenfalls kritisch gesehen. Auf die Frage hin, wo das Holz genau herkommt antwortet Herr Herrfurth-Simon, dass die Quellen alle regional gewählt sind. „Ein Großteil des Holzes stammt sogar aus dem Wald der eigenen Familie, der seit Generationen bereits nachhaltig bewirtschaftet wird. Jede Generation ist dafür verantwortlich, den Wald in seiner Vollkommenheit zu erhalten.“Unter dem Motto „Unikate aus Holz, natürliche Schönheit für Ihre 4 Wände“ werden über den Online-Shop unter www.UnikumHolz.de verschiedenste Echtholzmöbel angeboten. Alle mit der Gemeinsamkeit, dass sich jedes einzelne Stück durch eine naturbelassene Eleganz auszeichnet. Mit diesem Ansatz soll den Kunden die Möglichkeit gegeben werden ein Stück Natur in die eigenen vier Wände zu bringen. Das Angebot von UnikumHolz umfasst weiter auch Wandregale aus Holz . Einzeln als Wandboard oder im Set handelt es sich hier auch wieder um Einzelstücke, die es so kein zweites Mal gibt.Zusätzlich zu den Wandregalen und Wandgarderoben, welche es in verschiedenen Ausführungen gibt, werden Dekorationsartikel aus Holz im Onlineshop angeboten. Das Angebot konzentriert sich hierbei auf Teelichthalter in verschiedensten Erscheinungsformen. Aber auch jahreszeitlich gestaltete Baumscheiben werden angeboten.Als großer Vorteil der bei UnikumHolz angebotenen Produkte aus Massivholz ist die Langlebigkeit zu nennen. Die Produkte unterscheiden sich klar von den oftmals angebotenen Artikeln aus Leimholz, nicht nur aufgrund der Naturbelassenheit in der Optik, sondern auch durch die Wertigkeit des verwendeten Materials.Wir wünschen dem Startup Unternehmen UnikumHolz viel Erfolg in dieser aufregenden ersten Phase der Unternehmensgeschichte.Tobias Herrfurth-Simon "UnikumHolz"Lindwerder Dorfstr. 606917 JessenWebsite mit Onlineshop: www.unikumholz.de E-Mail: info@unikumholz.de



