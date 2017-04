Anzeige

Hundeklo

Die Gemeinde hat vor ein paar Jahren in Hope einen Naturwald mit großen

Einsatz in einen kleinen Park umgewandelt. Hundebesitzer kennen aber nicht

den kleinen Unterschied zwischen Klo und Grünfläche.

Von der Gemeinde wurden an mehreren Stellen Spender für Kot-Tüten aufgestellt, aber nicht im Wald, warum nicht?

