Veranstaltung der 49ontop Gruppe Hannover: Wanderung im südlichsten Zipfel der Heide

Unsere Mai Wanderung führt uns vom Treffpunkt aus durch Lindwedel über Adolfsglück nach Hope. Nach einigen Informationen zum Kali-Abbau in dieser Region geht es auf Feldwegen weiter zur Heidelbeerplantage Leitke, in deren Nähe dann die Mittagspause vorgesehen ist. Von hier aus ist dann 'Wald' angesagt! Durch die Sommerhaus-Anlage und das Wolfsgebiet an der Raakheide geht es zurück nach Lindwedel zum Ausklang der Tour im Gasthaus 'Gauchos'.Die knapp 15 km lange Tour verläuft ohne Steigungen auf asphaltierten Abschnitten, geschotterten Wirtschaft- und naturbelassenen Waldwegen. Alle Wege sind gut begehbar. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Sie sind in der zweiten Lebenshälfte angekommen, gerne in der Natur unterwegs und möchten sich dabei netten Menschen Ihrer Generation anschließen? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal mit.Die Veranstaltungen sind 49 on top Mitgliedern und interessierten Gästen vorbehalten. Für Rückfragen sowie Anmeldungen nutzen Sie bitte den Link:Wissenswertes online: http://49ontop.de/wissenswertes.php