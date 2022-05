Heimveranstaltung des KCL Luthe - Kartslalom am Maifeiertag in Lindhorst

Lindhorst : Lindhorst |

Eine Heimveranstaltung ist immer etwas besonderes.

Neben vielen Vorbereitungen sind die Eltern auch auf der Strecke als Helfer gefordert. Meistens überträgt sich dann eine gewisse Nervosität auf ihre Kinder. Aber die Ergebnisse der sechs Starterinnen und Starter des KCL Luthe e. V. im ADAC können sich sehen lassen.So konnte sich Enno-Louis Lassek mit Platz 11 in der K1 auf einem guten Mittelfeldplatz platzieren. Bester KCLer war Nick Rustler in der K3 der 7. bei 23. Startern wurde. Karlotta Sorembe kam auf Platz 15, gefolgt vom Vereinskollegen Max Baumann auf Platz 16. In der K4 kam Elias Pott ebenfalls auf den 7. Platz. Noah Kosinsky wurde 11. bei 13 Startern.Jetzt heißt es kurz durchschnaufen und dann geht es am kommenden Sonntag zur nächsten Veranstaltung in Stadthagen.