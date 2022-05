Erfolgreicher Sonntag: fünf Podestplätze und zwei Klassensiege

Lindhorst : KCL Luthe |

Stadthäger Kinder fahren überwiegend glücklich nach Hause

Mit einem fast kompletten Team von 22 Kindern ist der Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC in Lindhorst am Start gewesen. Dort richtete der KCL Luthe seinen Jugend Kartslalom aus und konnte über 70 Teilnehmer begrüßen. Und nach dem etwas gehemmten Rennen des letzten Sonntages haben die SMC Fahrer*innen nun gezeigt, dass es auch besser geht. Mit fünf Podestplätzen und davon sogar zwei Klassensiegen können alle sehr zufrieden sein.Der flüssige und schnell zu fahrende Parcours kam Chris Rädke (K4) sehr entgegen. Er konnte bei 13 Teilnehmern auf Platz drei auf dem Siegertreppchen stehen. Erik Tietz fuhr genau wie Chris auch fehlerfrei über die Strecke, fand aber erst in der zweiten Wertungsrunde das richtige Tempo und kam auf Rang neun.Auch in der K3 gab es dann einen Podestplatz. Marlon Harms wurde Zweiter von 23 Startern und auch Mutter Stefanie war sehr glücklich über diesen Erfolg. Temkollegen Nico Greth (Platz 5), Nevio Ilias Schulz (9), Moritz Sievers (12), Alexander Stoch (19) und Magnus Mutschke (21) fuhren ebenfalls ohne Pylonenfehler, was eine gute Leistung für jeden einzelnen ist.In der K2 konnten zwei neue Fahrer für den SMC in die Rennen einsteigen. Die Zwillinge Leon und Collin Diekmann werden nun auch für familieninterne Platzkämpfe sorgen und hobbymäßig von 1 Pferdestärke wie Mutter Sabrina auf 6,5 PS umsteigen. Auch wenn es zum Start nur der letzte und vorletzte Platz von 22 Kindern war, ist der Anfang gemacht und dann kann es langsam weiter nach oben gehen. Sally Rädke kam auf Platz 18, Marie Sievers auf 16, Marcel Bielec auf 13 und Jamie Alexander Zenker war hier bester Stadthäger auf Platz neun.Die jüngsten Fahrer starten in der K1E (Jahrgang 2016) und K1 (2013-2015). Auch hier gab es einen SMC-Neuzugang. Fabian Suhr (K1E) konnte schon nach wenigen Trainingseinheiten wagen, sicher durch einen Parcours zu fahren. Und wirklich konnte er seine drei Runden ohne Fehler und zügig absolvieren. In der zweiten Wertungsrunde reichte es sogar noch für ein freundliches Winken zu den Sportwarten, was für viele Lacher bei den Eltern am Streckenrand sorgte. Fabian war dann auch schneller als sein junger Konkurrent und durfte gleich auf Platz eins auf das Treppchen steigen. Und bei der gemeinsamen Wertung mit der K1 war er auf Rang 15 der 17 ganz jungen Teilnehmer des Tages. Davor auf Platz 14 war Liam Zenker und auf Platz zwölf Joshua Liess. Mads Rinne erreichte Rang sieben, Logan Brandts kam auf einen guten vierten Platz. Platz drei und eins gehörten Jannick Battermann und wie schon letzte Woche Marlo Leander Schulz. Nach den vielen vierten Plätzen des vergangenen Jahres scheint dieser „Fluch“ bei Marlo wohl überwunden zu sein.Die ältesten Kartslalom Fahrer der K5 beendeten den sonnigen Tag. Timo Greth konnte auch ohne Strafsekunden Platz vier von sechs Teilnehmern erreichen.Der nächste Termin für den SMC ist ihre Heimveranstaltung am kommenden Sonntag. Zwar wäre es schön, wenn auch da wieder so viele Pokale im eigenen Verein eigefahren werden können, aber erfahrungsgemäß ist die Aufregung der Kinder dann noch höher als normal. Doch nach so vielen fehlerfreien Fahrten am heutigen Tag kann doch hoffnungsvoll nach vorn gesehen werden.Auch auf der Kartbahn in Belleben wurde zeitgleich der erste Lauf im NAKC (Norddeutscher ADAC Kart Cup) gefahren, in dem Lenn Drewes vom SMC startet. Sein Starterfeld war mit 18 Fahrern sehr groß und wirklich mit harten Konkurrenten gefüllt. Mit einem Endplatz zwölf sind Fahrer und Schrauber sehr zufrieden und können glücklich die Heimreise antreten.