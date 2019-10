Schrecklich - Wann hört das endlich auf!

Schrecklich, wieder wurden unschuldige Menschen verletzt! Wann hört das endlich auf?

Poller, zum Schutz der Bevölkerung, sind diese überhaupt ausreichend, muss da nicht viel mehr getan werden?

SEK-Einsatz in Limburg: Razzia nach Lkw-Vorfall in Limburg.Medienberichten zufolge ist eine Wohnung im südhessischen Langen nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen durchsucht worden.Die Maßnahme stehe im Zusammenhang mit den Geschehnissen in Limburg, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Details nannte sie nicht.An dem Einsatz war demnach ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt. In Limburg war ein Syrer am Montag 07.10.2019 mit einem gestohlenen Lkw in mehrere Autos gefahren. Neun Menschen wurden leicht verletzt, darunter der Fahrer. Sein Motiv ist bisher unklar.Neue Details zum Fahrer gibt es hier: https://www.express.de/news/panorama/neue-details-...