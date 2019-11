Jehovas Zeugen Limburg an der Lahn

Die nicht kommerzielle Website jw.org hat Anfang dieses Monats einen beeindruckenden Übersetzungsmeilenstein erreicht: verschiedene Artikel, Videos und Audio-Material stehen nun inSprachen gratis zum Download zur Verfügung. Besonders eindrucksvoll ist, das jw.org auch Inhalte in sehr seltenen indigenen Sprachen und ortsüblichen Dialekten anbietet, wie z.B. in Schweizerdeutsch und Luxemburgisch. Durch die Übersetzung in rund 100 Gebärdensprachen können sich selbst Gehörlose in ihrer "Muttersprache" informieren."Das Internet verbindet Computer, aber Sprachen verbinden Menschen", erklärt John Yunker, Autor von The Web Globalization Report Card. "Die Website jw.org zeigt großen Respekt für Menschen und deren Sprachen."Die Übersetzung einer kommerziellen Website beschränkt sich oft auf Sprachen einer profitablen Zielgruppe. Für Jehovas Zeugen ist Profit aber nicht das Motiv. Ziel ist es, die Botschaft der Bibel korrekt, für jeden leicht zugänglich und verständlich zu übersetzen, damit Leser den größten Nutzen davon haben.John Yunker stellt fest, dass im Vergleich selbst Facebook, verfügbar in knapp 100 Sprachen, noch einen langen Weg vor sich habe. "Obwohl jw.org auch nur auf ehrenamtliche Unterstützung basiert", so Yunker weiter, "übertrifft sie selbst Wikipedia, die in mehr als 280 Sprachen übersetzt wird".Die beeindruckende koordinierte Übersetzungsleistung hinter jw.org wurde auf globaler Ebene mit Hilfe tausender freiwilliger Übersetzer bewältigt. Wo immer möglich, arbeiten sie dort, wo es eine hohe Konzentration an Muttersprachlern gibt. Diese Nähe zur Zielgruppe erleichtert es, Inhalte korrekt und in eine natürliche Umgangssprache zu übersetzen.Gerhard Budin, Professor am Zentrum für Translationswissenschaft der Universität Wien, kommentiert: „Bei der Analyse der Übersetzungsarbeit [von Jehovas Zeugen] wird deutlich, dass die Grundsätze des Übersetzungsstudiums sowie bewährte Verfahren in der praktischen Übersetzungsarbeit respektiert werden.“Die Übersetzungsarbeit von Jehovas Zeugen hat eine lange Geschichte. Bereits 1881 planten die Bibelforscher, wie Jehovas Zeugen damals genannt wurden, die Übersetzung von Bibelliteratur in andere Sprachen als Englisch. Geoffrey Jackson, Mitglied der leitenden Körperschaft von Jehovas Zeugen in Warwick, New York, sagt dazu: „Wir haben etwas mehr als 100 Jahre gebraucht, um 2013 in 508 Sprachen übersetzen zu können. Es ist jedoch bemerkenswert, dass wir diese Zahl in knapp sieben Jahren fast verdoppelt haben – von 508 auf 1000 Sprachen.“ Er resümiert: „Damals hätte sich wahrscheinlich niemand vorstellen können, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, Menschen in über 1000 verschiedenen Sprachen zu erreichen.Jehovas Zeugen in Deutschland – Zahlen und Fakten (Stand 2018)165 870 aktive Zeugen Jehovas48 repräsentierte Sprachen2 105 Versammlungen (Gemeinden)Jehovas Zeugen weltweit – Zahlen und Fakten (Stand 2018)8579909 aktive Zeugen Jehovas240 Länder und Territorien, in denen Jehovas Zeugen aktiv sind119 954 Versammlungen (Gemeinden)20 329 317: Höchstzahl Anwesende bei Gottesdiensten weltweit1 004 Sprachen, in denen auf jw.org Inhalte veröffentlicht werdeKontaktadresse:Martin LabudeTel.: +49 (0)6435 - 8958Mobil: +49 (0)1573 - 5592077Mail: e.-m.labude@T-online.de