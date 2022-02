Jehovas Zeugen Limburg a. d. Lahn

Gastredner bei Jehovas Zeugen in Limburg an der Lahn.Die Gemeinde in Limburg an der Lahn lädt am 12.02.2022 um 18:30 Uhr zu einem besonderen 30-minütigen Vortrag ein mit dem Thema. Wie alle Gottesdienste von Jehovas Zeugen findet er per Videokonferenz statt.Ein Blick in die Nachrichten genügt, um zu sehen, dass Hass und daraus resultierende Gewalt nach wie vor viel Leid verursacht.Diese und weitere Fragen werden von dem Gastredner Ralf Huber beleuchtet.Seit Beginn der Covid-19-Pandemie verzichten Jehovas Zeugen auf Präsenzgottesdienste. Stattdessen laden sie jeden dazu ein, ihre digitalen Gottesdienste zu besuchen. Weitere Informationen sowie den kostenlosen Zugang zur Videokonferenz können über die unten angegebenen Kontaktinformationen erfragt werden.Medienkontakt:detlev-vierling@gmx.deoderTel. 06432 910186