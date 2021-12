Jehovas Zeugen Limburg a. d. Lahn

Die Bibel gibt eine Perspektive für die Zeit nach der Pandemie.Vielleicht stimmen Sie der Aussage von der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu, die sagte: „Wir wollen alle unsere Normalität zurück“.Doch was versteht man unter „Normalität“? Was wünschen sich die Menschen zurück?Einige sehnen sich nach mehr Kontakt zu anderen Menschen, ihnen zur Begrüßung die Hand zu geben oder sie zu umarmen. Manche würden auch gern wieder verreisen.Einige betrachten die jetzige Situation als Chance für eine „neue Normalität“, also für ein besseres Leben. Sie denken, es sei Zeit für eine Veränderung, weil immer mehr Menschen unter einer belastenden Arbeitssituation leiden, soziale Ungerechtigkeit erleben oder psychisch erkranken.Andere hat die Pandemie so schlimm getroffen, dass die Aussicht auf ein „normales“ Leben unerreichbar scheint. Sie sind vielleicht krank geworden, haben ihre Arbeit verloren, ihr Zuhause oder, was noch schlimmer ist, einen geliebten Menschen.Wie die Bibel Menschen in der Pandemie Halt geben kann, können Sie auf JW.org nachlesen.Unter der angegebenen Kontaktadresse können Sie auch gerne eine kostenfreie Ausgabe der Zeitschriftanfordern.Medienkontakt:detlev-vierling@gmx.de0177 6039214