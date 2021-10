Jehovas Zeugen Limburg a. d. Lahn

Limburg 1.11.2021 - Nicht nur hierzulande versuchen viele, trotz der zahlreichen Probleme positiv eingestellt zu bleiben. Ist es realistisch zu erwarten, dass die Zeiten besser werden? Jehovas Zeugen sind davon überzeugt, dass die Bibel eine echte Perspektive für die Zukunft bietet. Darauf machen sie im November mit der-Ausgabeaufmerksam.Pandemiebedingt verzichten Jehovas Zeugen nach wie vor auf die von ihnen bekannten Hausbesuche. Stattdessen bemühen sie sich, kontaktlos über den Themenschwerpunkt zu informieren. Die Glaubensgemeinschaft in Limburg an der Lahn schicken darum jeden, den dieses Thema interessiert, die gleichnamige Zeitschrift auf Anfrage zu. Außerdem können auf der Website jw.org alle Artikel der Ausgabe als Text- oder Audiodatei in rund 300 Sprachen heruntergeladen werden.Weitere Infos unter:Email: detlev-vierling@gmx.deMobil: 01776039214