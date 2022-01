Ich habe Dein Wort an sie weitergegeben... Johannes 17:14Die wahren Nachfolger Christi unterstützen ihren Herrn darin, das Wort Jehovas weiterzugeben.In welchem Umfang haben Jehovas Zeugen, Jesus Christus, im Jahr 2021 darin unterstützt?Hier einige Bibelübersetzungen, die Jehovas Zeugen 2021 herausgegeben haben:: Neue Welt Übersetzung in Umbundu - Matthäusevangelium in simbabwischer Gebärdensprache.: Neue Welt Übersetzung in Tahitisch - Christliche Griechische Schriften in Kisi.: Neue Welt Übersetzung in Nbau - Revidierte Neue Welt Übersetzung in Twi Akwapern - Neue Welt Übersetzung in Kwangali - Neue Welt Übersetzung in Sepulana - Neue Welt Übersetzung in Tswana.: Neue Welt Übersetzung in Kambodschanisch - Revidierte Neue Welt Übersetzung in Igbo - Neue Weltübersetzung der Christlich Griechischen Schriften in Mambwe Lungu.: Neue Welt Übersetzung der Christliche Griechische Schriften in Alur - Neue Welt Übersetzung in Tadschikisch - Neue Welt Übersetzung in Bikol - Neue Welt Übersetzung der Christlichen Griechischen Schriften in Chol - Neue Welt Übersetzung in Tamil (lateinische Sprache) - Neue Welt Übersetzung der Christlich Griechische Schriften in Nyungwe.: Neue Welt Übersetzung in Aymaranisch - Neue Welt Übersetzung der Christlichen Griechischen Schriften in Tojolabal.: Matthäusevangelium in Malawischer Gebärdensprache - Neue Welt Übersetzung der Christliche Griechischen Schriften in Mixtekisch Guerrero - Matthäusevangelium in Miao.: Neue Welt Übersetzung in Lunda - Revidierte Neue Welt Übersetzung in Malagassi.: Christlich Griechische Schriften in Grönländisch - Erste Bibelbücher in Venezolanischer Gebärdensprache - Neue Welt Übersetzung in Quechua (Bolivien) - Neue Welt Übersetzung der Christlich Griechischen Schriften in Kimbundu.: Revidierte Neue Welt Übersetzung der Heiligen Schrift in Slowenisch - Matthäus- und Johannesevangelium in Deutscher GebärdenspracheWeitere Info über: JW.org Medienkontakt: info-bibellehrer@gmx.de