Alle Spielzeugkisten voll? Das Kind braucht schon wieder die nächste Kleidergröße? Wohin mit den nicht mehr benötigten Sachen?Bringt alles erst mal in die Sammelgarage von H. & G. Fink in Holzelfingen, Bussenhartstr. 15 –Der Erlös ist zu 100% einem Hilfsprojekt in Peru (Diospi Suyana) zugedacht.