Max Pfleiderer auf Titelseite

Lichtenstein : Allee |

Advent, Advent, die 2. Kerze brennt.





Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Familienverbands!



Herzlichst, Matthäus

Ich freue mich, Euch das neueste FAMILIENBLATT DER PFLEIDERER präsentieren zu dürfen. Auf dem Titel: Max Pfleiderer (1877 – 1936), der als Regierungsmann in einigen Städten Württembergs – besonders in Heidenheim – Spuren hinterlassen hat. Nun sind wir auf der Suche nach seinen Nachkommen.Weiter findet Ihr im neuen Heft Einblicke ins familiäre Umfeld von Johanna Pfleiderer, geb. Werner aus Ludwigsburg; z.B. wie und weshalb man auch in Basel 1908 den 100. Geburtstag ihres Vaters August gefeiert hat. Adolf Pfleiderer gibt Nachricht von Wehrmachtserlebnissen am Rhein, nachdem die Kriegserklärung von England und Frankreich gegen Hitler erfolgt war – 80 years ago. Eine Seite im Heft ist mit „Pfleiderer global“ überschrieben. Interesse geweckt? Wer ein Probeheft wünscht (gratis!), darf uns gerne seine Adresse mitteilen.