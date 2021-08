Gelbwurst-Ragout mit Pilzen

150g Zwiebel400g Ds. Champignons (ganze Köpfe)1 EL Mehl200g Hühnerbrühe (Instant)300g Gelbwurst200ml Sahne200g SchmandS+Pf.2 EL Currypulver20g Butterschmalz10g Butter2-3 EL fein geh. PetersilieZwiebeln sehr fein würfeln, Pilze abtropfen, trocken tupfen dann in feine Scheibchen schneiden. Gelbwurst längs halbieren, in feinen Scheibchen schneiden. Zwiebeln im Butterschmalz glasig dünsten, Pilze zugeben, mit Mehl bestauben und kurz anschwitzen. Mit Hühnerbrühe ablöschen, die Sahne und Schmand zugeben, 6-8min köcheln. Gelbwurst in Butter leicht anbraten, dann mit der Petersilie zu den Pilzen geben. Mit Salz abschmecken.Dazu Nudeln, Reis, Baguette oder als Füllung für OmeletteWas ist eine Gelbwurst: