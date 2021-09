des sin ächte Broatwörscht

(gefunden in Thüringen zwischen Sonneberg und Neuhaus am Rennweg)Mindestens 15 % grob entsehntes Rindfleisch, grob entfettetes Schweinefleisch, fettgewebsreiches Schweinefleisch. Ein Kilogramm Fleisch ergibt traditionell 10 Bratwürste. Die Würzung erfolgt nach alter Rezepturüberlieferung u.a. mit Salz, Pfeffer, Muskatblüte und Zitrone.Das verwendete Fleisch wird traditionell etwa erbsengroß gewolft und gemäß alter Überlieferung in Schweinebändel/Schleißdärme abgefüllt. Eine Bratwurst wiegt normalerweise mindestens 100g.