BabySteps Kurs in Lich | MINI 0-6 MONATE

KAUM IST DAS BABY DA, IST DIE WELT VOLLER FRAGEN!

„Warum lässt sich mein Baby nicht ablegen?“„Warum schläft es nicht durch?“„Ist es ok, wenn ich mein Baby mit der Brust beruhige?“„Verwöhne ich es, wenn ich mein Baby viel trage?“Der-Kurshilft Dir, Dein Baby besser zu verstehen und Deinen persönlichen Weg als Mama oder Papa zu finden. In dem 8-wöchigen Kurs klären wir gängige Ammenmärchen auf und legen denJede Kursstunde widmet sich einem Thema aus dem Familienalltag. Begleitet wird der Austausch in einer gemütlichen Atmosphäre durch Spielanregungen, Babymassage, Sing –und Schoßspiele.steht für diezwischen Eltern und Kindern und deren Entwicklung zu selbstbewussten, selbstständigen, glücklichen Menschen mit einem gestärkten Selbstwertgefühl.Ich begleite Dich und Dein Baby durch das aufregende erste Jahr, denn Deine Fragen sind meine Herzensthemen.: Der Kurs läuft über 8 Wochen und kostet 99,-Euro.. Die erste Kursstunde darf gerne zum unverbindlichen hineinschnuppern genutzt werden.Mehr Informationen zum Konzept findest Du unterAnmelden kannst Du Dich überIch freue mich auf Dich und Dein Baby!Von Herzen, Michelle ♥*in den hessischen Schulferien pausiert der Kurs!