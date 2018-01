Anzeige

einmal beginnt alles

Vielen Dank an die vielen myheimat Bürgerreporter und Bürgerreporterinnen für die Ratschläge.

Als Neuling in diesem Bürgerreporterforum, musste ich erst lernen,

wie man sich in diesem Forum bewegt.



Zu meinem Erstaunen, bietet das myheimat Portal,

mannigfache Betätigungsmöglichkeiten an.

Viele Gruppen bieten Interesse zum Mitmachen an.

In der Fülle der angebotenen Gruppen, ist es nicht ganz einfach,

sich für die geeignete Gruppe zu entscheiden.



Wenn ich mehr Durchblick gewonnen habe,

mir die Themen de Gruppen zu Gemüte geführt habe,

werde ich bald in einigen Gruppen um Mitgliedschaft nachsuchen.



Allerdings ist es sehr schwer, sich für die richtige Gruppe zu entscheiden.

Nicht jede Bürgerreporter Gruppe verleitet dazu, um dort mitmachen:

Lockt mich mit interessanten Gruppen Themen an.



Wie das im Leben so ist, alles Neue muss erst erlernt werden.

Wenn ich mich entschieden habe, mir geeignete Gruppen angesehen habe,

wird man mich dort wiedersehen.



Für weitere Hilfestellungen bin ich, als Bürgerreporter Neuling, sehr dankbar.

Dankbar deshalb, damit ich mich, in diesem Bürgerforum,

besser und stilgerecht tummeln kann.

