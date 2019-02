Gedenk-Gottesdienst zum 133. Geburtstag des Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber in Merazhofen

Leutkirch im Allgäu : Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber |

Die Freude im Himmel über den Segenspfarrer vom Allgäu – Augustinus Hieber – muss gewaltig sein. Der strahlende Wintertag, den Petrus über das Allgäu beschert ist jedenfalls beredtes Zeichen dafür.

Freitagmorgen 09.00 ist die Merazhofener Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus am 15 Februar 2019 zwar nicht, wie bei anderen Gedenkanlässen voll besetzt, doch gereichen die Anwesenden – unter ihnen auch Angelika Sommer, die Geschäftsführerin des Pfarrer-Hieber-Gedächtnis-Vereines, in vielen Kirchen, um dort von einem gut besuchten Sonntags-Gottesdienst zu sprechen.

Der geistliche Hausherr, Wallfahrtspfarrer Pater Robert Guballa, verzichtet sowohl auf Predigt wie ein anderweitig ausführliches verbales Eingehen, auf den hochverehrten Priester, dessen Geburtstag sich zum 133. Mal jährt und mit dieser Eucharistiefeier gedacht wird.Stattdessen versteht er es gekonnt, einen ständigen roten Faden des gelebten Vorbildes und daraus resultierenden Ansporn der Übernahme in die eigenen Lebensführungen durch die gesamte Messfeier zu ziehen.Wohltuend auch sein Einbinden aller, den Gläubigen anvertrauten, wie ihren Lebensweg begleitenden oder auch “nur“ kreuzenden Menschen.Neben dem Gedenken an den Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber entstand so eine tief berührende Atmosphäre, als wäre er geradezu selbst mit dabei gewesen!Sicher hätte ihm dann auch das Orgelspiel von Rita Buchner zugesagt!Erich Neumann, freier investigativer Journalistüber DFJ Deutsche-Foto-Journalisten e. V. www.dfj-ev.deMedienunternehmer im Gesundheits- und JustizbereichPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676e-Mail e.neumann@cmp-medien.dewww.cmp-medien.de© Bild: www.cmp-medien.de CC – Grab des Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber an seinem 1333. Geburtstag