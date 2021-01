Bischöfliche Ehren für Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber!

Leutkirch im Allgäu : Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber |



Allen Corona-Widrigkeiten zum Trotz, zelebrierte S. E. Weihbischof Matthäus Karrer, Rottenburg-Stuttgart, am 04. Januar 2021 den Gedenk-Festgottesdienst zum 53. Todestag des Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber in der Merazhofener Pfarrkirche St. Gordian und Epimachus.

Die geplante Übertragung durch K-TV musste ebenso entfallen, als es keinen gemeinsamen Akt am Grab gab.

Die stark begrenzte Zahl der Gottesdienst-BesucherInnen sah Bischof Karrer stellvertretend für die vielen PilgerInnen aus nah und fern, die sonst, diesen bedeutenden Tag im Merazhofener Kalender: ein echtes Begegnungsfest gleich zu Jahresbeginn frequentieren.

Kommt und seht, gilt für sie wie bei den Hirten an der Krippe von Bethlehem auch in diesen schweren Tagen ganz besonders.

Bei den, von Weihnachten bis Hl. Drei König gehenden Rauhnächten gilt es, die bösen Geister zu vertreiben: speziell im Alpenraum, bsw. durch die Perchtenläufe.Gespenstisch auch die Szenerie einer nahezu leeren Kirche an einem, der zu den Höhepunkten des Merazhofener Jahreskreises zählenden und sie sonst bis zum letzten Platz füllenden FesttageSpürbares Gegengewicht: der gute, also Hl. Geist, den der hohe Gast der Diözese Rottenburg-Stuttgart mitgebracht hatte und ausstrahlte.Hätten wir mehr solch glaubwürdigen, sich zuwendenden Bischöfe: die Kirche hätte entschieden weniger Probleme!Der geistliche Hausherr, Wallfahrtspfarrer Pater Robert Gubala, sprach vor Beginn der Hl. Messe das Scheidungsgebet für den verstorbenen Georg Throner, ehe Bischof Karrer – Corona unter Verzicht auf Einzug und Grußworte Rechnung tragend – die Feier der Hl. Eucharistie eröffnete, bei der Dekan Kurt Benedikt Susak, Pfarrer Elmar Schneider, Ruhestandspfarrer Hans Schall und Pater Robert Gubala konzelebrierten.Organistin Rita Buchner und Ehemann Peter am Flügelhorn umrahmten inkl. Gesang musikalisch und hatten neben dem Adeste Fidelis zum Gloria mit Lobpreiset all, Das ewige Lied, Huimle klinget Glocke und Gott wird behüten, eine sehr berührende Auswahl getroffen.Nach Lesung von Lektorin Brigitte Wiedemann und Verkündigung des Hl. Evangelium von Pater Robert Gubala verwies Bischof Karrer in seiner Predigt darauf, dass sich die Bischöfe Deutschlands mit leider bislang nicht vorhandenen Ausarbeitungen zur Seelsorge befasst, spannte so den Bogen zum gerade darin sein herausragendes Merkmal habenden Allgäuer Segenspfarrer Augustinus Hieber.Selbst in Wangen geboren, hat er zwar seit jeher regionalen Hieber-Bezug, wurde jedoch besonders durch seine Mutter über deren ganz individuelles Erleben mit ihm, zu dieser priesterlichen Ausnahmeerscheinung hingeführt und dessen Seelsorge-Kompetenz ihrem Sohn für diesen Gottesdienst ausdrücklich ans Herz gelegt.Wohl dem, der die Gnade einer solchen Mutter hat!Weit über 20.000 Unterschriften sind für Einleitung eines Seligsprechungsprozesses unter Vorsitz von Kurt Benedikt Susak – der in Leutkirch geborene und in Bad Wurzach aufgewachsene Zeitzeuge ist derzeit als Ortspfarrer und Dekan in Davos tätig – bereits gesammelt und werden durch diesen Meilenstein mit Sicherheit weiteren Aufschwung nehmen: die pragmatischen Seelsorge-Werte, welche – an den zahlreichen Votiv-Tafeln am Grab ablesbar – bis in die heutigen Tage ausstrahlen, als "Markenkern" noch mehr ins Bewusstsein all Derer rücken, welche Zuflucht suchen!