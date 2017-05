Außergewöhnliches Galakonzert mit führenden Orchestern

Aus Ungarn und Österreich

Nach Spanien und Kolumbien

Unter dem Thema „Außer-gewöhnlich!“ wird von beiden national wie international prämierten Orchestern nicht nur sinfonische Bläsermusik mit einem Höchstmaß an musikalischer Qualität dargeboten sondern gleichwohl eine äußerst unterhaltende wie atemberaubende Klanganthologie, beginnend mit bekannten Werken wie Berlioz‘ "Ungarischem Marsch" bis zum "Unerhörten" der feurig leidenschaftlichen Rhythmen Lateinamerikas wie „El Toro Loco“ von Ken McKoy!Die erste Konzerthälfte inszeniert Timor Chadik, der Leiter der Big Band der Bundeswehr, mit seinen Hilgener Musikern. Im Programm ist neben Berlioz auch Franz Liszts energetisches Werk „Mazeppa“, der „Tanz der sieben Schleier“ aus Richard Strauss’ „Salomé“ und Paul Hindemiths Originalsinfonie für sinfonische Blasorchester „Symphony in B flat for Concert Band“.Das zweite Höchststufenorchester des Abends, Westfalen Winds, nutzt die Heimspielsituation (das Orchester stammt aus Bad Fredeburg), um Teile seines Programms der nächsten Konzertreise in der Heimat aufzuführen. Der Klangkörper wurde eingeladen, im Sommer als deutscher Vertreter am XVI. Festival Internacional de Bandas de Musica in Spanien teilzunehmen. Die Zuhörer dürfen sich somit auf unerhört leidenschaftliche wie temperamentvolle Tänze in Oscar Navarros „Hispania“ und auf heiße, energiegeladene Rhythmen in der kolossalen „200 – 3rd Suite para banda“ von Victoriano Valencia freuen.Zwei der führenden sinfonischen Blasorchester NRWs präsentieren gemeinsam den Zuhörern ein beeindruckendes und definitiv „außer-gewöhnliches“ Konzertprogramm auf höchstem Niveau.Karten können per Mail an den Veranstalter (tickets@westfalen-winds.de), bei der Gästeinformation in Schmallenberg (02972/97400) und in der Sparkassenfiliale Altenhundem-Lennestadt- Kirchhundem in Lennestadt für 8,-€ bezogen werden (10,-€ an der Abendkasse). Für Schüler und Studenten ist der Eintritt kostenlos!Weitere Informationen über www.westfalen-winds.de und www.facebook.com/westfalenwinds