Weihnachtsbaumverkauf 2017: Sachsen

Ein Weihnachtsbaum ist ein absolutes Muss für ein gemütliches Weihnachtsfest. Gerade an Heiligabend, wenn der Tannebaum dank Zubehör und Geschenken in voller Pracht strahlt, sorgt er für viel Charme in den Wohnzimmern. Aber wo findet man in Sachsen den geeigneten Weihnachtsbaumverkauf?

Leipzig:

Alte Messevis a vis HIT-Markt links

Alte Messevis a vis HIT-Markt rechts

Dehner Markleeberg

Friedenskirche Gohlis

Hornbach (Dübener Str. 7)

Karl-Liebknecht-/Ecke Nitzsche-Str.

Karl-Liebknecht-/ Ecke Lehmann-Str

Münzgasse

Ecke Peterssteinweg

OBI (Brandenburger Str.)

Schumann-Str. vis a vis

Gohlis-Arkaden

Tannenhof (Lagerhofstr./

Brandenburger Str. T.H.T. Baum am Cottaweg

Völkerschlacht denkmal

Dresen:

Forstbezirk Dresden:

Nesselgrundweg 4

Baumpflege Fleischer:

Meußlitzer Straße 27



Kaufpark Nickern:

Dohnaer Straße 246



Gartenbau Müller:

Pirnaer Landstraße 111



Gartenbau Nietzold:

Ecke Kesselsdorfer Straße/Poststraße, Bischofsweg



Theresienhof Dresden-Neustadt:

Stetzscher Straße 4-6



Gartenbau Rüger:

Wilhelm-Weitling-Straße 23a



Gärtnerei Kleinstäuber:

Trachenberger Platz



Rudolph’s Blumenland:

Boderitzer Straße 17



Baumschule Lux Bannewitz:

Boderitzer Straße 7



Gartenbaumschule Kreiser:

Lockwitzer Straße 4



Hornbach-Baumarkt:

Dohnaerstraße 182

Elbepark: Peschelstr. 33



Gartencenter Dehner:

Marienberger Straße 61



Toom-Baumarkt:

Leubener Straße 61



Obi-Baumarkt:

An der Prießnitzaue 3



Forstbetrieb Zeißholz:

Losch-witzer Straße 52a

Noch rund zwei Monate, bis Weihnachten wieder vor der Tür steht. Auf diese Feiertage freuen sich die meisten, denn endlich kann wieder Zeit mit der Familie verbracht werden. Neben dem gemütlichen Schlendern über die Weihnachtsmärkte, soll es jedoch auch zu Hause weihnachtlich sein. Dafür wird natürlich auch ein schöner Weihnachtsbaum gebraucht. Zwar sind die Infos bei Google und Co. noch relativ mau, dennoch habe ich eine kleine Übersicht über den Weihnachtsbaumverkauf 2017 in Sachen erstellt.Weitere Infos finden Sie hier Weitere Infos gibt es hier