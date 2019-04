Anzeige

Wunderschön: Museum der Bayerischen Könige

Das Museum der bayerischen Könige in Hohenschwangau im südlichen Bayern vermittelt die Geschichte der Wittelsbacher von ihren Anfängen bis in die Gegenwart.



Im ehemaligen Grandhotel "Alpenrose" untergebracht bietet es eine perfekte Symbiose von Landschaft und Architektur. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf König Maximilian II. und König Ludwig II., dem Erbauer von Schloss Neuschwanstein. Rundgänge in mehreren Sprachen und unterschiedlichen Vertiefungsebenen berücksichtigen die Bedürfnisse der Besucher aus aller Welt.

Gefällt mir