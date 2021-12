Bundesweites Städteranking: Leipzig gehört zu den vegansten Städten Deutschlands

Umso höher die Einwohnerzahl, desto eher wird offenbar der Nachfrage nach veganen Ausgehmöglichkeiten nachgekommen. Platz eins belegt hier die Hauptstadt: 3,7 Millionen Berliner:innen kommen auf 100 rein vegane Restaurants. Werden außerdem Bäckereien, Cafés, Eisläden, Marktstände und Foodtrucks einbezogen, steigt das Angebot auf 263 Möglichkeiten.Mit großem Abstand folgt Hamburg (1,9 Millionen Einwohner). Hier kommen in 38 Lokalen Veganer:innen auf ihre Kosten. Dazu kommen 107 weitere Optionen, sich den Bauch mit veganen Köstlichkeiten vollzuschlagen.Platz drei und vier sichern sich Köln und München. Mit 1,5 Millionen Einwohner:innen hat die Stadt, die sonst auch für Weißwurst und eine Maß Bier bekannt ist, drei rein vegane Restaurants weniger als die Stadt am Rhein. Köln verfügt über 26, München über 23 Gaststätten, in denen ohne tierische Produkte gekocht wird. In der Gesamtsumme an veganen Optionen holt München dann aber wieder auf: Alle Veganer:innen freuen sich hier über 92 rein pflanzliche Speisemöglichkeiten. Die rund eine Million Kölner:innen können dies nur in 60 Einrichtungen.Wer gedacht hat, dass Berlin den Titel “Die veganste Stadt” sicher holt, irrt sich. Wird die Gesamtsumme der veganen Gastroangebote auf 100.00 Einwohner:innen gerechnet, vertreiben die kleinen Städte Metropolen wie München und Köln aus der Top fünf. Mit fast acht Etablissements zum Essen und Trinken pro 100.000 Einwohner:innen, trägt die Hansestadt Hamburg den Sieg nach Hause an die Elbe. Nur knapp dahinter liegt Leipzig mit rund 7,7 veganen Ausgehmöglichkeiten pro 100.000 Einwohner:innen. Ein weiterer Überraschungskandidat ist Münster. Obwohl die Universitätsstadt mit rund 316.000 Bürger:innen die kleinste Stadt der 20 größten in Deutschland ist, hat das Studentenparadies 7,6 vegane Restaurants, Cafés, Bäckereien pro 100.000 Einwohner:innen in petto. Berlin belegt mit knapp 7,2 Ausgehmöglichkeiten mit Speisekarten ohne Tierprodukte pro 100.000 Einwohner:innen Platz vier. Dahinter folgt Hannover. Hier finden Veganer:innen 6,6 vegane Gaststätten pro 100.000 Bürger:innen.