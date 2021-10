UNTERSCHIED ZWISCHEN IQ-TEST UND EQ-TEST

Einführung in den IQ-Test



Der erste moderne Intelligenztest in der Geschichte des IQ wurde 1904 von Alfred Binet (1857-1911) und Theodore Simon (1873-1961) entwickelt. Das französische Bildungsministerium beauftragte diese Forscher, einen Test zu entwickeln, der es ermöglichen würde, geistig zurückgebliebene Kinder von normal intelligenten, aber faulen Kindern zu unterscheiden.Was ist ein IQ-Test?Ein IQ-Test ist ein Test, der eine Reihe von kognitiven Fähigkeiten misst und ein Ergebnis liefert, das als Maß für die intellektuellen Fähigkeiten und das Potenzial einer Person dienen soll. IQ-Tests gehören zu den am häufigsten durchgeführten psychologischen TestsDies sind die Arten von IQ-Tests:Einigen Forschern zufolge führt die "Kulturspezifität" der Intelligenz dazu, dass IQ-Tests auf das Umfeld ausgerichtet sind, in dem sie entwickelt wurden - nämlich die weiße, westliche Gesellschaft. Das macht sie in kulturell vielfältigen Umgebungen potenziell problematisch.IQ-Tests sind eine gute Sache, wenn sie als Diagnoseinstrument dienen, damit Sie oder Ihr Kind die erforderliche Behandlung und Unterstützung erhalten können. In diesem Sinne können IQ-Tests dazu beitragen, Lern-, Entwicklungs- und kognitive Unterschiede zu erkennen, z. B. Lernschwierigkeiten und komplexe Bedürfnisse.Was ist ein EQ-Test?Emotionale Intelligenz (EQ) bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, ihre eigenen Emotionen und die Emotionen anderer zu erkennen und zu steuern. Tests zur emotionalen Intelligenz vor der Einstellung helfen Arbeitgebern dabei, herauszufinden, welche Bewerber über bessere Fähigkeiten zum Beziehungsmanagement verfügen und sich ihrer Emotionen bewusst sind und diese kontrollieren können.Der IQ ist im Grunde eine Zahl, die das logische Denkvermögen einer Person darstellt, während der EQ die Fähigkeit bezeichnet, Emotionen wahrzunehmen, zu bewerten und zu kontrollieren.IQ steht für den Intelligenzquotienten, während EQ für den emotionalen Quotienten steht.Die Komponenten des IQ umfassen das Wissen und die Fähigkeiten, die wir im Laufe des Lebens erwerben, sowie unsere Fähigkeit, zu denken, Probleme zu lösen und abstrakte Informationen zu verstehen. Bei der emotionalen Intelligenz hingegen gibt es vier Komponenten: Emotionen wahrnehmen, mit Emotionen argumentieren, Emotionen verstehen und Emotionen steuern.Die gute Nachricht ist, dass Ihr EQ, genau wie Ihr IQ, nicht in Stein gemeißelt ist. Auch wenn es Bereiche gibt, in denen Sie heute Schwierigkeiten haben, können Sie diese Werte mit bewusster Anstrengung verbessern. Dies wird Ihnen helfen, in allen Situationen erfolgreich zu sein, vor allem im Geschäftsleben und bei sozialen Kontakten.Emotionale Intelligenz ist zum Teil Wissen, zum Teil Beherrschung und zum Teil Weisheit. Genauso wie wir Jahre damit verbringen, zur Schule zu gehen, um unseren IQ zu verbessern, müssen wir jeden Tag Zeit damit verbringen, an unserem EQ zu arbeiten. Ein hoher IQ ohne einen ebenso hohen EQ bringt uns nur bedingt weiter. Aber die Kombination von beidem zusammen kann für jemanden, der in beiden Bereichen gut ist, grenzenlose Möglichkeiten schaffen.Um den iq-Test zu machen, sollten Sie nur geprüfte Websites verwenden, zum Beispiel: