Ãœbersicht verkaufsoffene Sonntage Leipzig 2017

Wer würde nicht gerne an einem Sonntag shoppen gehen? An einem verkaufsoffenen Sonntag ist dies möglich! Wir können uns, in Leipzig, auch dieses Jahr auf verkaufsoffene Sonntage freuen.



Der Sonntag dient als Ruhetag, um beispielsweise zum beten in die Kirche zu gehen. Aus diesem Grund sind alle Geschäfte wie z.B. Modeläden, Supermärkte, Baumärkte, Kaufhäuser oder Elektrofachhandel, außer Tankstellen und Bäckereien, für gewöhnlich geschlossen. Da der verkaufsoffene Sonntag nicht gesetzlich festgelegt wurde, ist es den Geschäften selbst überlassen ob sie geöffnet oder geschlossen haben. Die Läden können an Marktsonntagen sogar einen drei- bis fünfmal höheren Umsatz erwirtschaften. Dieses Jahr können wir uns in Leipzig auf die verkaufsoffenen Sonntage am 01.10.2017, am 05.11.2017, sowie am 03.12.2017 und am 17.12.2017 freuen.Informationen zu weiteren Terminen zum verkaufsoffenen Sonntag in Sachsen findet ihr hier Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen gibt es hier