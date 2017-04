Am 11. Juni 2017 feiert der SV OG Leipheim erstmals den Tag des Hundes. Bundesweit werden an diesem Tag vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) und seinen Mitgliedsvereinen Aktionen rund um den Hund angeboten.Mit einem Tag der offenen Tür feiert der SV OG Leipheim am 11. Juni 2017 den Tag des Hundes. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: Um 11.00 Uhr werden die Besucher bereits mit einem traditionellen Weißwurstfrühstück empfangen. Besucher mit eigenem Hund können an einer Hunderalley teilnehmen. Live vor Ort wird die Tierfotografin Svenja Krüger sein, um von den Besucher -Hunden witzige und individuelle Portraitaufnahmen zu machen. Die Rettungshundestaffel der Johanniter Kleinkötz wird mit ihren ausgebildeten Einsatzhunden mehrere Vorführungen geben. Für Kinder gibt es besondere Attraktionen. Während diese sich beim Kinderschminken und auf der Hüpfburg austoben, ist für die Eltern beim großen Kuchenbuffet und Grill für das leibliche Wohl gesorgt. Umrahmt wird das Ganze mit Live-Musik.Hunde sorgen nicht nur für eine aktive Freizeitgestaltung. Sie unterstützen denMenschen z.B. auch als Blinden-, Rettungs- und Diensthunde. An diesem Tag lädt der SV OG Leipheim alle Hundenarren, Sponsoren und Freunde zu einem informativen und geselligen Sonntag auf seinem Trainingsgelände ein.Der Tag des Hundes findet am Sonntag, den 11. Juni 2017 von 11.00-18.00 Uhr auf dem Trainingsgelände des SV OG Leipheim im Areal Pro (ehemaliger Fliegerhorst) statt. Der Eintritt ist kostenlos.Wichtiger Hinweis für Besucher mit eigenem Hund: Bitte die Hunde an der Leine führen. Impfausweis und gültige Tollwutschutzimpfung nicht vergessen!Der SV OG Leipheim ist mit über 30 Mitgliedern seit Oktober 2016 eine eigene Ortsgruppe.Der Verein bietet vom Welpenkurs, Begleithundeprüfung bis hin zur RH2 in Fläche und Fährte an drei Tagen in der Woche verschiedene Kurse an. Der SV OG Leipheim ist Mitglied im Verein für deutsche Schäferhund (SV) e.V. Weitere Informationen unter www.sv-og-leipheim.de Fotos von www.tierfoto-guenzburg.de