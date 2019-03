Vernissage Kleine Galerie Witzhelden Thomas Siefer & Klaus Dreikausen

Künstlerische Vielfalt präsentiert sich in WitzheldenZur Frühjahrs-Ausstellung FARBEN-REICH lädt Karin Unshelm in ihreKLEINE GALERIE in Witzhelden ein. ÖffnungszeitenVernissage: Freitag: 22. März 2019, ab 19:30 UhrSamstag: 23.03., 30.03., 06.04.2019 jeweils 16:30 - 19:00 UhrSonntag: 24.03., 31.03., 07.04.2019 jeweils 11:00 - 16:00 UhrDer Titel ist Programm.Die beiden Ausstellenden,aus Leichlingen und der Solinger, präsentieren ihre Werke, die sich insbesondere durch ihreFarb- und Gestaltungsvielfalt auszeichnen.„Der Reiz der Exponate liegt besonders im Farbenreichtum und der Ausstrahlungskraft“ so Karin Unshelm, „daß sich die Arbeiten hervorragend ergänzen, hat mich von Anfang an begeistert.“ Man darf also gespannt sein, bis zur Vernissage.Thomas Siefer beteiligt sich an der Ausstellung mit Malerei und Skulpturen. Ihninteressiert insbesondere deren Übergang: wo sich „Farbe“ selbst ins„Körperliche“ wandelt sowie das Skulpturale einen (über die Malereihinausgehenden) Reichtum an Farben erschafft. Das Kreative beschreibt ergerne „als ein Wunder“, bei dem immer wieder Geistiges oder Emotionales „inForm“ kommt und „Wirklichkeit“ wird.In der Künstlerischen Gestaltung wird dabei manches aus der Lebenswelt„verdichtet“ – durchaus im mehrdeutigen Sinne: sprachlich, materiell und geistig.Sie erzeugt so manchmal etwas Poetisches, Anmutendes, während siegleichzeitig die Welt mehrdimensional unter die Lupe nimmt und aus der Vielfaltan Perspektiven eine „neue“ gleichsam „herauspresst“.Weitere Informationen unter: www.siefer.ag ist in der Ausstellung mit Werken der Digital-Druck-Grafikvertreten. Sein künstlerischer Zugang beruht auf Impressionen undgesammelten Erfahrungen. Die Erlebnisse jedes einzelnen Tages prägen dievisuelle Aufnahme und das imaginäre, persönliche Archiv. Bild- undErlebniswelten verschmelzen. Geschwindigkeit und Intensität des Erlebtenentscheiden über Präsenz und Vergessen.Es geht um die Materialisierung und Visualisierung gelebter Erfahrungswerte,angereichert mit Ideen und Perspektiven, umgesetzt mit aktuellen Mitteln derdigitalen Welt. Grafische Werke, malerisch, konstruktiv und farbenreich, von derArbeitsebene zur Wirklichkeit, zur Betrachtung und Entdeckung. Im individuellenDialog. Weitere Informationen unter: www.dreikom.de Die Künstler sind während der angegebenen Öffnungszeiten anwesend.