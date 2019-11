„Farbe bewegt“ Vernissage mit Thomas Siefer

Haus- und Atelierausstellung 2019Die diesjährige Ausstellung „Farbe bewegt“ zeigt künstlerische Reflexe und Reflektionen des Künstlers in Malerei, Objekten und Papierarbeiten. Die „Bewegungen“ – auf den Spuren der (großen) Bewegungen unserer Zeit – sind gleichzeitig im „Tanz“ der Farben nachzuspüren wie die Spuren des Künstlers in seiner Bewegung beim Farbauftrag. Darüber hinaus ist wahrnehmbar, was die Betrachtenden beim Betrachten innerlich bewegt, wie Farbe(n) sie berührt und was damit in ihm/ in ihr „in Bewegung“ kommt.