Bergische Gartentour/ Offene Gartenpforte Rheinland 2019

Offene Gartenpforte Rheinland und Bergisches 2019Wir haben als Gartenbesitzer unsere Gartenpforte geöffnet. Erfreuen Sie sich an einer Idylle im beschaulichen Leichlingen. Sie treten ein durch ein Holztor und nehmen einen ersten Blick auf unsere Staudenbeete eingesäumt von Kieswegen. Ein großes Atelierhaus zieht den Blick vorbei an mediterranen Gewächsen und Gartenkunst. Natursteinmauern aus Grauwacke verbinden unterschiedliche Pflanzebenen. Verschiedene Sitzplätze, beschattet von Apfelbäumen, laden zum verweilen ein. Ein 15m langes Wasserbecken sorgt für einen beruhigenden Ausgleich in der naturnahen Bepflanzung.Herzlich Willkommen und bringen Sie Gäste mit. Für Erfrischungen ist gesorgt.Ihr Gastgeber sind Kirsten & Thomas SieferOrt: 42799 Leichlingen/ Rominterweg 7-9Geöffnet:So. 09.06.2019 /11:00 - 18:00 UhrSa. 15.06.2019 /15:00 - 18:00 UhrSo. 16.06.2019 /11:00 - 18:00 UhrSie haben Fragen: 02175 8899598Weitere Informationen über die Veranstalter: