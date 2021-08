Zwei PSV Rot Gold Lehrte-Läufer bezwingen den 5.Schweriner Seentrail 2021

Was kann man sich unter dem Schweriner Seentrail vorstellen? Zuerst wird sich gemeinsam mit allen Startern zwei Kilometer durch die Stadt warm gelaufen bis zum Schloss. Die Veranstalter nennen das Stadtbesichtigung. Dann erst werden 33 Kilometer auf der Schlossbrücke gestartet. Es fängt recht gemächlich an, geht dann aber schon nach zwei bis drei Kilometern in verwurzelte und hüglige Trails über, die gerade mal handtuchbreit sind. Anschliessend passiert man das wunderschöne Strandbad, um dann in die angrenzenden Wälder zu laufen. Im Wald schlängelt sich ein Pfad, der stets einen Blick auf den traumhaften See zulässt. Der Trail ist durchweg mit Wurzeln gespickt und hat teils eine starke Neigung zur Seeseite, was die Fussgelenke etwas fordert. Es sind kleine Bäche zu überspringen, man hangelt sich auch einmal an einem Seil eine steile Passage hinunter, muss zig querliegende Bäume entweder überspringen oder man zwängt sich unter ihnen durch. Jede Kurve bietet eine neue Herausforderung der Natur. Nachdem man die Halbmarathonmarke passiert hat, geht es steile Wiesenwege hinauf und man mündet dann auf einem frisch gepflügten Acker. Diese Acker-Passage ist koordinativ sehr anspruchsvoll und es ist Biss gefordert. Über einen Damm kommt man dann langsam wieder nach Schwerin zurück. Weiterhin wird den Läufern auf jedem Kilometer eine unfassbar schöne Seenlandschaft geboten. In Schwerin geht es dann noch einmal durch eine Gartenkolonie, dann in eine urwaldähnlichen Wurzel-Trail über, der aber glücklicherweise viel Schatten spendet. Am Ende des Trails sieht man schon dass nochmal eine richtige fiese Anhöhe naht. Über eine Wiese geht es sehr steil und mühsam nach oben, dafür wird man mit einer fantastischen Aussicht über den See belohnt. Die letzten fünf Kilometer in Schwerin bieten aber auch noch tolle Ausblicke auf schöne Villen, alte Speicher und Bootshäuser. Diese Tour ist ein Traum.Es dürfte schwer sein, in Norddeutschland einen schöneren Naturlauf zu finden. Der Seentrail ersetzt den berühmten 30-Kilometerlauf von Schwerin, der leider nicht mehr angeboten wird. Nein, ersetzen ist nicht das richtige Wort. Der neue Seentrail übertrumpft den alten Lauf bei Weitem an Schönheit und Raffinesse.Reinhard hatte nach etliche Monaten Verletzungspause langsam wieder aufgebaut und dafür unter anderem die neue Abteilung des PSV Lehrte „Laufend Gesund“ und das Individualtraining des PSV genutzt. Der Schwerpunkt lag bei Kraftaufbau im Kniebereich, Koordination und bewusst langsamen Wiederaufbau der Ausdauer. Er freut sich, dass er den anspruchsvollen Kurs über 33 Kilometer gesund zu Ende gebracht hat und sich auch im Ziel erstaunlich gut fühlte und somit an seine alte Laufform anknüpfen kann. Knut lief in Schwerin kurzentschlossen mit, hatte etwas wenig Vorlauf und musste bei Kilometer 27 gegenüber Reinhard abreissen lassen, um der Gesundheit den Vorrang zu geben. Er brachte den Lauf dennoch ebenfalls gut zu Ende.