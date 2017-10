Winterserie des Post SV Lehrte 2017 / 18

Unser Anspruch ist es, in der wettkampfarmen Zeit eine Laufgelegenheit zu bieten, beider im Kreise von Gleichgesinnten locker und weniger wettkampforientiert gelaufen werden kann. Das oberste Anliegen soll weiterhin das gemeinsame Laufen sein und ein Austausch von Erfahrungen oder das lockere Gespräch nach dem Lauf.Die Veranstaltung ist für Einsteiger, fortgeschrittene oder erfahrene Läufer gleichermaßen gedacht. Neueinsteiger werden von den Mitgliedern der Laufgruppe in dieStrecken eingewiesen. Die Veranstaltung ist auch für Walking ausgelegt, die Walker werden entsprechend den Läufern eingewiesen und betreut.Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und es wird auf öffentlichen Straßensowie befestigten oder unbefestigten Wald – oder Feldwegen gelaufen.Zeitraum: 04.11.2017 – 25.02.2018, 23.12. und 30.12. nur bei genügend TeilnehmernAnzahl der Veranstaltungen: 15 (17)Wochentag: jeweils samstagsUhrzeit: Einlass ab 13:30 Uhr, Start um 14:00 Uhr, Zielschluss 16:30Treffpunkt: 31275 Lehrte, Stadion Am Pfingstanger, ParkplatzUmkleide – und Duschmöglichkeiten: am Stadion vorhandenParkmöglichkeiten: am Stadion vorhandenVerpflegung: kostenfrei mit Tee, Kaffee und Kuchen so lange der Vorrat reichtZeiterfassung: wird nicht durchgeführt (kein Wettkampf)Laufstreckenerfassung: wird durchgeführt. Es werden alle Kilometer addiert, diezwischen 14:00 und 16:30 Uhr in Lehrte bei der Winterserie auf den vorgesehenenStrecken gelaufen werdenAnmeldung: vor Ort am Tag der ersten TeilnahmeStrecken: 2 km, 4 km, 5 km, 10 km, 15 km, 21 km und 28 km sowie die Kombination dergenannten StreckenUrkunde: Am Ende der Laufveranstaltung erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde in der die gelaufenen Kilometer ausgewiesen werden.Abschlussveranstaltung: Im Stadion mit Urkundenverleihung, Speisen und GetränkenPreise: 3 Euro bei einmaliger Teilnahme, 15 Euro für die gesamte SerieAuskünfte: Jürgen Walter, Telefon: 05132/53369, Mail: juergen_walter@t-online.de