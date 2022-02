Winterschiessen bei der BSG Lehrte 2022

Keine Winterruhe bei der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte



Schießen auf die Königswürde unter Einhaltung der Coronaregeln möglichIm November 2021 starteten die Schützinnen und Schützen bei der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte noch hoffnungsfroh in die bevorstehende Wintersaison. Unter Beachtung der Hygieneregeln und Einhaltung der Abstände war es möglich, einen abgespeckten Schießbetrieb anzubieten. Die sportlichen Herausforderungen waren wie immer groß, es ging darum, die Winterkönigswürde für den im Februar geplanten Winterball zu erringen. Im Januar kam dann die pandemiebedingte Absage des Winterballes. Sicher waren die Mitglieder der Bürgerschützen-Gesellschaft enttäuscht, aber sie entschlossen sich, ihre Majestäten trotzdem auszuschießen und im kleinen Rahmen in jeder Abteilung zu proklamieren. Bei den Jungschützen zeichnete sich ein spannender Wettkampf um die Königswürde ab. Franziska Marie Gebauer wurde mit einem hervorragenden 26,6 Teiler Winterkönigin 2022 vor der Zweitplatzierten Wencke Friedrich mit einem 44,6 Teiler. Den dritten Platz belegte mit einem 61,0 Teiler Stella Sophie Gebauer.Auch die Damenabteilung hat an einigen Abenden ihre Preisträger auf den einzelnen Scheiben ermittelt und traf sich Ende Januar, um die Beste auf der Königinnenscheibe zu ehren. Für den ersten Platz gibt es als Zeichen der Königinnenwürde eine Kette und einen Orden. Für den zweiten Platzt, eine heißbegehrte Schnur. Wer es darauf anlegt, nur die Schnur zu erringen, der wird aber oftmals Königin. So ist es auch der diesjährigen Winterkönigin Christiane Blanke ergangen, die nach 2019 und 2020 auch 2022 den Königinnentitel mit einem 22,4 Teiler vor Doris Schmidt mit einem 35,4 Teiler und Kerstin Küster mit einem 45,6 Teiler erreicht hat.Die Schützen trafen sich zur Proklamation ihres Königs in Uniform um wenigstens etwas Winterballfeeling zu spüren. Sieger wurde Sebastian Nönnig mit einem 9,2 Teiler vor Christian Blanke mit einem 15,5 Teiler und Werner Lubetzky mit einen 18,1 Teiler.Bleibt für die Mitglieder zu hoffen, dass es im Jahr 2023 wieder einen Winterball gibt, denn alle Auszeichnungen und Ehrungen fühlen sich noch einmal so gut an, wenn sie in festlicher Atmosphäre überreicht und mit einer ungezwungenen Feier gewürdigt werden können.