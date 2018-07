Windhunde sind anders

An dieser Stelle erst einmal ein herzliches Danke schön an alle beteiligten, dass wir Gast sein und fotografieren durften.Beobachtet man die Windhunde so lässt sich erkennen, dass sie eher ein katzenhaftes Wesen zeigen und nicht unbedingt den Menschen brauchen. So galt als Zuchtziel nicht die Dressurfähigkeit zum absoluten Gehorsam, sonder eher das Ziel: Selbständigkeit, Eigenentscheidung und das Handeln der Windhunde: die Jagd. Noch heute sind sie die Fleischvesorger der Beduinen. In Europa gilt dies nicht mehr und der Windhund jagd nicht mehr frei. Geblieben ist aber: der stolze Individualist.Wer mehr über und zu den Windhunden hören und sehen möchte, sollte die Veranstaltung auf dem Gelände des WRV Hannover besuchen. Am Wochenende,kann der Besucher die „Faszination Windhund“ erleben. Vor allem auch sehen wie sie ihre Kraft, ihre Schnelligkeit und ihr Temperament während der Rennen einsetzen.Also nichts wie Hin, ein Besuch lohnt sich, die schönen Tiere live anzuschauen.Doch zuvor blättert ein wenig in den mitgebrachten Aufnahmen. Dazu wünsche ich viel Spaß.