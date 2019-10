Wasserballer sichern Klassenverbleib

Due tetzte Begegnung der Saison erfuhr tzudem eine besondere Note: Gespielt wurde im Hildesheimer Freibad Johanniswiese angesichts des dunklen Abendhimmelts komplett unter Flutlicht, In Lehrte iwar derartiges nur bis 1984 in dem alten Freibad möglich gewesen, als an manchen Abenden bis zur drei Partien in Folge zur Austragung gekommen waren. .Das Hinspiel war überraschend mit 8:6 an den Altkreisvertreter gegangen, und auch der Rückkampf den Innerste bescherte eine flotte Partie. Die Lehrter ließen sich dabei auch von einem zwischenzeitlichn 4.8-Rückstand (16. Minute) nicht anbängen und kamen im Schlussabschnitt auf 9:10 und 10:11 heran. Auch der erneute Anschlusstreffer zum 11:12 war so gut fällig, doch Ole Roths letzter Wurf schlug erst Sekundenbruchteile nach der Schlusssirene im Hildesheimer Tor ein.Aus Lehrter Sicht war es trotz der knappen Niederlage dennoch eine gelungene Partie. „Man konnte sehen, warum wir im Hinspiel gepunktet haben“, hieß es von LSV-Seite. Die Tore des Altkreisvertreters teilten sich Vladislaiv Stengel (5), Juan Carlos Bafile (2/1), Kevin Bebek, Ole Roth und Sören Giere.