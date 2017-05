Volkslauf Burgwedel - Mandy Krause und Knut Barnstorf am Start über 10 km

So waren sie schon beim Hannover Marathon auf den Strecken über 10, 21 und 42 km am Start und aktuell erfolgten Starts in Liebenau und in Burgwedel.So war Reinhard Fuhrberg in Liebenau auf einer für Deutschland ungewöhnlichen Strecke unterwegs. In Liebenau ging er an den Start über 10 Meilen. Die umgerechneten 16,1 km führten dabei rund durch das Waldgebiet Eickhof. Reinhard legte dabei ein Tempo von 4:45 Min pro km zurück und war somit nach 1:16 Stunden wieder im Ziel. Mit seiner Zeit belegte er den 15 Platz und in seiner Alterklasse M65 den Platz 2.Mandy Krause und Knut Barnstorf gingen in Burwedel an den Start über 10 km. Die amtlich vermessene Strecke beginnt beim Schulzentrum, führt dann über die Autobahnbrücke hoch zur Farster Bauernschaft. Hinter der Farster Bauernschaft geht es wieder leicht abwärts um dann nach dem Wendepunkt erneut die Farster Bauernschaft zu erklimmen. Danach geht es bis zur Autobahn wieder bergab, ein letzter Anstieg über die Autobahnbrücke und im Schlussspurt ins Ziel. Mandy lief anfangs mit einer befreundeten Läuferin, liess sich aber dann zurück fallen. Die letzten 3 km lief sie zusammen mit Knut um mit ihm zeitgleich nach 47:49 Min ins Ziel zu laufen. Mandy wurde 6. Frau und 3. der AK W30. Knut wurde 43. und 10. seiner AK M50.