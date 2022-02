Tischtennis-Minimeisterschaft am 25.02.2022 in Arpke

25.02.2022 geschrieben von Wolfram Wurst, C-Trainer TTC Arpke



Arpke. Auch in diesem Jahr veranstaltete der TTC Arpke einen Ortsentscheid zu den Tischtennis-Minimeisterschaften des Deutschen Tischtennisbundes (DTTB). 14 Kinder unterstützt von ihren mitgebrachten Begleitern, nahmen in der Arpker Turnhalle Am Waldbad am Wettbewerb teil.

Die diesjährigen Sieger sind Mattis E. aus Arpke (Jungen 11-12 Jahre), Emil K. aus Sievershausen (Jungen 9 – 10 Jahre) und Bennet B. aus Sievershausen (Jungen

