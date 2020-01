Tischtennis-mini-Meisterschaften in Arpke - Mitmachen lohnt sich - für ALLE!

Lehrte : Turnhalle Am Waldbad Arpke |

Der TTC Arpke veranstaltet in der Arpker Turnhalle am Freitag, den 24. Januar 2020 den diesjährigen Ortsentscheid der mini-Meisterschaften 2019/2020 im Tischtennis.



Anmeldung: bis 16.45 Uhr

Spielbeginn: 17.00 Uhr

Spielende: voraussichtlich ca. 18.30 Uhr



Gespielt wir in 3 Altersklassen:

8-jährige und Jünger (alle Kinder, die ab 01.01.2011 geboren sind)

9-/10-jährige (alle Kinder, die ab 01.01.2009 bis 31.12.2010 geboren sind)

11/12-Jährige (alle Kinder, die ab 01.01.2007 bis 31.12.2008 geboren sind)



Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und einen kleinen Preis. Die Erstplatzierten erhalten Sachpreise. Die Schiedsrichter an jedem Tisch stellt der TTC Arpke.



Also! Mitmachen lohnt sich – für alle !!







Die Tischtennis-mini-Meisterschaften – Was ist das?



Die mini-Meisterschaften sind eine der erfolgreichsten Breitensportaktionen für Kinder im deutschen Sport überhaupt:



Sie sind speziell entwickelt für alle Kinder im Alter von 12 Jahren oder jünger, gleichgültig ob die "Minis" noch nie, nur selten oder bereits häufiger zum Schläger gegriffen haben. Dabei dürfen sie schon Mitglied in einem Tischtennis-Verein sein, jedoch dürfen die Kinder keine Spielberechtigung eines Mitgliedsverbandes besitzen, besessen oder beantragt haben. Mädchen und Jungen spielen getrennt, jeweils unterteilt nach Altersklassen - 8 Jahre und jünger; 9-/10-Jährige und 11-/12-Jährige.



Die mini-Meisterschaften beginnen auf örtlicher Ebene mit Veranstaltungen in Städten und Gemeinden und werden anschließend unter fachlicher Leitung der Mitgliedsverbände zu den nächsthöheren Entscheiden (Kreis-, Bezirks- und Verbandsentscheid) weitergeführt. Die Verbandssieger der Altersklasse 10-Jährige und Jüngere lädt der DTTB zum Bundesfinale ein, das vom 5. bis 7. Juni 2020 in Saarbrücken stattfinden wird.