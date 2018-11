Tischtennis-mini-Meisterschaften in Arpke - Mitmachen lohnt sich - für ALLE!

Die Tischtennis-mini-Meisterschaften – Was ist das?

Die mini-Meisterschaften sind eine der erfolgreichsten Breitensportaktionen für Kinder im deutschen Sport überhaupt.Die Kleinsten sind dann mal wieder in Arpke zumindest einen Nachmittag lang die Größten!Der TTC Arpke veranstaltet in der Arpker Turnhalle am Freitag, den 30. November 2018 den diesjährigen Ortsentscheid der mini-Meisterschaften 2018/2019 im Tischtennis.Daran können alle Mädchen und Jungen teilnehmen, die schon Tischtennis spielen können oder es einfach nur mal probieren möchten, sie dürfen nur noch nicht am offiziellen Spielbetrieb (Meisterschaftsspielen, Turnieren und Fördermaßnahmen jeglicher Art) teilgenommen haben. Niemand braucht einem Sportverein angehören.Die Regeln werden zu Beginn des Turniers erklärt. Wichtig: Die Aktiven dürfen während des jeweiligen Spiels nicht gecoacht werden.Tischtennisschläger können in der Halle ausgeliehen werden. Gespielt wird zunächst in Gruppen, 2 Gewinnsätze, der Aufschlag muss noch nicht korrekt gespielt werden können.Je nach Teilnehmerzahl kann nach der Gruppenphase noch das Halbfinale und Finale gespielt werden, getrennt nach Altersklassen.Anmeldung: bis 16.30 UhrSpielbeginn: 16.45/17.00 UhrSpielende: voraussichtlich ca. 18.30 UhrGespielt wir in 3 Altersklassen:8-jährige und Jünger (alle Kinder, die ab 01.01.2010 geboren sind)9-/10-jährige (alle Kinder, die ab 01.01.2008 bis 31.12.2009 geboren sind)11-/12-Jährige (alle Kinder, die ab 01.01.2006 bis 31.12.2007 geboren sind)Bei den beiden jüngeren Altersklassen qualifizieren sich die 4 Erstplatzierten für den Regionsentscheid, der im März 2019 stattfinden wird.Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und einen kleinen Preis. Die Erstplatzierten erhalten Sachpreise. Die Schiedsrichter an jedem Tisch stellt der TTC Arpke.Also! Mitmachen lohnt sich – für alle !!Allen Kindern der Altersgruppe 12 Jahre und jünger soll eine Sport- und Spielaktion geboten werden, die Spaß macht und das Interesse an der schnellsten Ballsportart der Welt weckt.Die mini-Meisterschaften beginnen auf örtlicher Ebene mit Veranstaltungen in Städten und Gemeinden und werden anschließend unter fachlicher Leitung der Mitgliedsverbände zu den nächsthöheren Entscheiden (Kreis/Regions-, Bezirks- und Verbandsentscheid) weitergeführt. Die Verbandssieger der Altersklasse 10-Jährige und Jüngere lädt der DTTB (Deutsche Tischtennis Bund) zum Bundesfinale ein, das in der Saison 2018/2019 vom 31. Mai bis 02. Juni 2019 in Berlin stattfinden wird.