Tennis-Saisoneröffnung beim PSV Rot-Gold Lehrte + Neues Werbeplakat

Lehrte : PSV Rot-Gold |

- Tennis-Saisoneröffnung am 01.05.2021, ab 13:00 Uhr

- Neues Werbeplakat der Stadtwerke Lehrte Nach der Grundsanierung der beiden Hauptplätze 1+2 konnte nun ein neues Werbeplakat von unserem langjährigen Werbepartner der Stadtwerke Lehrte dort gut sichtbar montiert werden. Die Übergabe von diesem Werbeplakat an die beiden Vorsitzenden des PSV Rot-Gold Lehrte, Hans-Bernd Will und Alexander Urban erfolgte durch Frau Kira Neumann vom Kundenservice der Stadtwerke Lehrte.

Der PSV Rot-Gold Lehrte bedankt sich herzlich bei den Stadtwerken Lehrte und freut sich auf eine weiterhin langjährige Zusammenarbeit.



Durch die Anfang April wie jedes Jahr jährliche Aufbereitung der anderen Plätze kann die Saisoneröffnung der Tennisabteilung am Samstag, 01.05.2021, ab 13.00 Uhr unter Beachtung der Corona-Auflagen über die Bühne gehen. Es stehen insgesamt sieben Tennisplätze zur Verfügung.



Der PSV Rot-Gold Lehrte lädt alle Mitglieder der Tennisabteilung und alle sonstigen am Tennis interessierten Sportler auf die Anlage am Hohnhorstweg 3 ein.



Im Vereinsheim und auf dem Gelände wurde der Corona bedingte Stillstand genutzt und der Küchenraum komplett renoviert, eine neue Küche installiert, der Flur und die sonstigen vom damaligen Wasserschaden betroffenen Räume renoviert und insgesamt aufgefrischt. Auf dem Gelände wurde mit Blick auf die beiden Hauptplätze ein neuer Pavillon aufgestellt, der dann als kleine Tribüne genutzt werden kann.



Jeden Donnerstag ab 18.00 Uhr bietet die Tennisabteilung des PSV Rot-Gold Lehrte ein Schnuppertraining an.



Zu der neuen ab dem 29.05.2021 beginnenden Saison nehmen insgesamt fünf Mannschaften des PSV Rot-Gold Lehrte teil. Hierzu zählen eine Damen-, eine Herren-, eine Jugend-, eine Damen40- und eine Herren40-Mannschaft. Der PSV Rot-Gold freut sich über jeden weiteren interessierten Senioren- oder Jugendspieler*innen. Weitere Hinweis unter www.psvlehrte.de.



- Oliver Gels -

(Pressewart)