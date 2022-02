Tekla Kaminska setzt Titel- und Rekordserie fort

Erster Nord-Titel für Lehrter Nachwuchsschwimmerin

Im 50-Meter-Becken des Stadionbades konnte sich Tekla im Jahrgang 2010 bereits am ersten Tag über die 800 Meter Freistil in einer Zeit von 10:21,00 Minuten durchsetzen. Die Lehrterin führte dabei von Beginn an vor Amalia Liv Kringe (VfL Osnabrück/10:44,71) und verbesserte damit auch die erst vor Wochenfrist aufgestellte SG-Rekordmarke von Emma Langer, die beim Wettkampf der DMS-Bezirksliga 10:43,52 Minuten hingelegt hatte.Ungefährdet war in Niedersachsens größer Schwimmsportarena tags darauf ebenso der Erfolg über die 1500 Meter Freistil, wo sich Tekla in 19:47,89 Minuten vor Alina Meyer (Delmenhorster SV/20:04,17) an die Spitze setzte. Mit der dortigen Siegeszeit fiel zugleich erstmals in der Historie der SG Lehrte/Sehnde auch die „magische“ 20-Minuten-Marke im Frauenbereich.„Einfach nur super, was Tekla mit ihren zwölf Jahren bisher erreicht hat. Sie ist sehr ehrgeizig und hat feste Ziele vor Augen“, freute sich LSV-Abteilungsleiter Heinrich Tann. Der Doppelerfolg verdient aber auch anderweitig einen Platz in den Annalen des Altkreisvertreters: Hatte in der Vergangenheit SG-Aktive bereits auf Landesebene an der Spitze gestanden, gab es erstmals in der Historie des Altkreisvertreters nun auch Titelgewinne bei einer norddeutschen Meisterschaft.