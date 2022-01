Tekla Kaminska schwimmt Landesrekord

Dabei hatte es vor dem Jahreswechsel noch einige Wellen hinter den Kulissen gegeben: Ursprünglich waren in dieser Altersklasse für die 1500-Meter-Distanz gar keine Rekorde vorgesehen, doch in der vergangenen Woche gab LSN-Sachbearbeiter Fabian Natusch (Hannover) nun eine aktualisierte und ergänzte Fassung der Bestenliste bekannt. Alles andere wäre allerdings auch kaum mehr zeitgemäß gewesen: Die Trainingsumfänge der Kaderschwimmerinnen liegen selbst in dieser Altersklasse schon seit Längerem deutlich höher, und die Strecke selbst erfährt inzwischen national wie auch international eine gänzlich andere Wertschätzung. „Bei Olympia gab es die einzige deutsche Medaille bei den Frauen über die 1500 Meter Freistil“, berichtet LSV-Abteilungsleiter Heinrich Tann.Mit der landesweiten Rekordmarke krönte Tekla Kaminska zugleich ein grandioses Wettkampfjahr, das der Nachwuchsathletin zuvor bereits zwei Landestitel und die Nominierung für die Niedersachsen-Auswahl beim traditionellen 10-Länderkampf des Norddeutschen Schwimmverbandes in Berlin gebracht hatte. Die Landesrekordzeit sorgte zugleich für ein Novum in der nunmehr 100-jährigen Historie der Schwimmabteilung des Lehrter SV.Dass die Zeit zugleich ein neuer Vereinsrekord der SG Lehrte/Sehnde für den Frauenbereich ist, überrascht wenig, doch sorgt ein anderes Faktum für Verwunderung: Zur Jahrtausendwende hatte über die 1500 Meter Freistil sogar noch die SG-Bestmarke im Männerbereich mit 20:29,50 Minuten über Teklas jüngster Leistung gelegen. Diese Marke ist in der Zwischenzeit allerdings auf beachtliche 17:30,03 Minuten gedrückt worden, dieses immerhin durch den nunmehrigen Triathlon-Olympioniken Justus Nieschlag.