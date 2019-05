Starker Nachwuchs

Am Ende doch eine recht erfolgreiche Saison.

Mit der zu Saisonbeginn neugebildeten 4er-Jungenmannschaft mit Raphael Wurst, Isabel Meyer, Sina Falk und Nick Witte und erstmals in der Konkurrenz der Jungen in der 2. Kreisklasse angetreten, konnte Dank der steten Ersatzgestellung durch Tom Berger aus der Jungen 2 mit nur drei Spielen in der Stammbesetzung und 12 Spielen mit einem Ersatz und drei Spielen mit zwei Ersatzspielern gut mitgehalten werden.Mit Raphael Wurst als bester Einzelspieler im oberen Paarkreuz mit 33:3 Spielen, sowie Isabel Meyer mit 21:9 Spielen (6. Rang) und der besten Doppelplatzierung Wurst/Meyer mit 17:3 Spielen auf Platz 1 konnten gute Einzelergebnisse erzielt werden. Ohne die solide Spielleistung von Sina Falk (16:8; Rang 29) und Tom Berger (16:2; Rang 14) im unteren Paarkreuz hätte es die Mannschaft aber nicht bis ganz nach oben geschafft.Sollte in der Hinrunde noch die TSG Ahlten als Tabellenführer in die Rückrunde starten, so wurde durch einen souveränen Sieg mit 7:3 (Hinspielergebnis 6:6) in Ahlten unter kräftiger Unterstützung von Eltern und Geschwistern die Basis für die Erfolgssaison gelegt. Im letzten Spiel gegen den Tabellenzweiten Mellendorf (26:6 Punkte) galt es die Tabellenführung (30:4) zu behaupten. Auch hier konnten die Kinder glänzen und gewannen mit 7:1 Punkten, so dass am Saisonende mit einem Vier-Punkte-Vorsprung die Tabellenspitze erspielt werden konnte.Der Meisterschaftsfeier mit dem Jugendwart Klaus Beckmann, dem Spielleiter Bernd Slomma, den Trainern Wolfram Wurst und Uwe Lukatis sowie den Eltern und Gästen stand nichts mehr im Wege.