Sommerkönige BSG Lehrte

Sommerkönige der BSG Lehrte 2018 stehen fest



L i c h t p u n k t b e s t e r Rieke Molsen

S c h ü l e r b e s t e r Franziska Marie Gebauer

J u n g s c h ü t z e n k ö n i g Kim Celine Lünsmann

D a m e n k ö n i g i n Brigitte Finkhausen

S c h ü t z e n k ö n i g Christoph Nöhre

