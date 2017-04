„Sievershausen schießt um Mannschaftspokal“

Lehrte : Sportheim Sievershausen |

Die SG Sievershausen führt zum diesjährigen Schützenfest wieder ein Mannschaftspokalschießen durch. Hieran können Mannschaften, bestehend aus jeweils 3 Personen, die mindestens 16 Jahre alt sind, teilnehmen. In jeder Mannschaft kann ein Mitglied der Schützengesellschaft Sievershausen

starten. Mitglieder der SG Sievershausen schießen im Anschlag stehend Auflage, alle anderen schießen im Anschlag sitzend Auflage. Es werden 10 Schuss pro Teilnehmer in der jeweiligen Anschlagsart abgegeben.

Es kann an folgenden Terminen geschossen werden:

Freitag, den 28.04.2017 von 20:00 – 22:00

Freitag, den 05.05.2017 von 20:00 – 22:00

Freitag, den 12.05.2017 von 20:00 – 22:00

Die Auswertung erfolgt sofort. Das Ergebnis wird den Teilnehmern sofort mitgeteilt. Die Siegerehrung findet während der Königsproklamation auf dem diesjährigen Schützenfest im Sportheim statt. Wir wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Erfolg vor den Scheiben und eine schöne Zeit in unserem Schützenheim sowie ein schönes und stimmungsvolles Schützenfest.