Sievershäuser Dorffehde im Zeichen des Klimaschutzes

In diesem Jahr kämpfen die Sievershäuser Dorfhälften Norddorf und Süddorf am Himmelfahrtstag, den 25. Mai nicht nur gegeneinander, in diesem Jahr kämpfen sie auch gemeinsam um den Klimaschutz. Der TSV 03 Sievershausen hat mit seiner Dorffehde „Norddorf gegen Süddorf“ beim landesweiten Wettbewerb für Sportvereine „Klima(s)check“ gewonnen und wird dafür mit einer finanziellen Unterstützung in Höhe von 10.000 Euro belohnt (siehe gesonderte Information). Den ganzen Tag wird es also im Sievershäuser Hexenkessel, der Sportanlage am Schmiedeweg, um das Thema Klimaschutz gehen.

Auch wenn beim Klimaschutz Nord- und Süddörfler an einem Strang ziehen, wenn es um die Ehre geht, ein Jahr die „bessere“ Dorfhälfte zu sein, verstehen die Sievershäuser keinen Spaß. Schon im Vorfeld werden in Lehrtes östlichster Ortschaft blaue und rote T-shirts getragen, wobei die Farbe Rot für das Norddorf und die Farbe Blau für das Süddorf steht. Keiner möchte, dass man ihn versehentlich der falschen Dorfhälfte zuordnet.Traditionell beginnt die Dorffehde mit einem Freiluftgottesdienst von Pastorin Hanna Dallmeier im 16-Meterraum des Sportplatzes. „Über 300 Besucher werden hier schon erwartet, denn schon beim Gottesdienst geht es um den ersten Punkt“, erklärt TSV-Vorsitzender Jörg Schwieger. Diesen erhält nämlich die Dorfhälfte mit den meisten Teilnehmern. Die Pastorin hofft, mit dem gemeinsamen Thema „Klimaschutz“ beide Dorfhälften friedlich aufeinander einstimmen zu können. In den Vorjahren gelang es ihr nicht, denn schon folgen Fußballspiele und Spiele ohne Grenzen.Schon in grauer Vorzeit bestimmten verfeindete Stämme ihre tüchtigsten und kräftigsten Krieger, um in sportlichen Wettkämpfen und Duellen Streitigkeiten beizulegen. „In dieser ehrwürdigen Tradition treffen auch in diesem Jahr wieder die „verfeindeten“ Sievershäuser Dorfhälften aufeinander, um die dörflichen Herrschaftsverhältnisse für das kommende Jahr zu klären,“ erläutert Schwieger die Wichtigkeit des Events.Kinder, Jugendliche und Erwachsene spielen ab 11.00 Uhr Fußball gegeneinander. Natürlich sind hier auch Nichtfußballer herzlich willkommen. Ab etwa 13.00 Uhr heißt es dann „Start frei" für das Spiel ohne Grenzen. Die Organisatoren lassen sich jedes Jahr tolle und lustige Spiele einfallen, bei denen die Zuschauer ihren Spaß haben und die Lachmuskeln strapaziert werden. In diesem Jahr werden die Spiele aber auch mit Informationen zum Energie einsparen, Ressourcen schonen und Abfall vermeiden verbunden. Was gespielt wird, bleibt bis zum Spielbeginn ein Geheimnis. Nur das es lustig wird – und in diesem Jahr auch informativ -, dass weiß inzwischen jeder Besucher der bekannten Dorffehde.Gegen 17.00 Uhr wird dann die wichtigste Frage des Jahres beantwortet sein: Wird der Bürgermeister aus dem Norden oder den Süden die Ehrentafel unter dem Jubel seiner Dorfbewohner in die Höhe recken? Zurzeit steht es sieben zu sechs für den Süden.Die nicht ganz ernst gemeinte Dorffehde bringt Spaß für die ganze Familie. So gibt es auf dem Sportplatz weitere Aktionen. Eine große Hüpfburg, Spielzeug aus dem Spielmobil, ein Umweltclown und Mitmachaktionen einer Kinderklimaschutzberaterin stehen für die kleinen Akteure bereit. Natürlich ist für ausreichend Essen und Trinken auch mit einer großen Kaffeetafel gesorgt, damit sich Zuschauer und Athleten ausreichend stärken können. „Natürlich versuchen wir mit den verschiedensten Maßnahmen den anfallenden Müll erheblich zu reduzieren“, freut sich der TSV-Vorsitzende über einen weiteren positiven Nebeneffekt des Wettbewerbs.Nach geschlagener Fehde findet anschließend die Aussöhnung in der „Dritten Halbzeit“ mit der Gewissheit statt, viele Teilnehmer und Besucher für den Klimaschutz sensibilisiert zu haben.Info zum Wettbewerb „Klima(s)check für Sportvereine“:Der landesweite Wettbewerb „Klima(s)check für Sportvereine“ von LandesSportBund Niedersachsen, der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen und dem Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz zielt darauf ab, dass innerhalb der Sportvereine die Themen Energieeinsparen, Einsatz erneuerbarer Energien und Klimaschutz thematisiert, diskutiert und praktisch in Angriff genommen werden. Mit dem "Klima(s)check für Sportvereine" sollen Bewusstsein und Engagement für Energieeffizienz in niedersächsischen Sportvereinen gestärkt werden.„Bei uns steht das Thema Energieeinsparung ohnehin dauerhaft auf der Agenda“, stellt TSV-Vorsitzender Jörg Schwieger heraus. „Wir haben beispielsweise mit Unterstützung des Energieeinsparungsprogramm eco-Sport schon die Heizungsanlage und die Duschen des Sportheimes energetisch saniert, so dass es bis zur Teilnahme an dem Wettbewerb nur noch ein kurzer Weg war“, so Schwieger weiter.